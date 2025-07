2K Sports a officiellement levé le voile sur les athlètes qui orneront les différentes éditions de NBA 2K26, confirmant également la date de sortie mondiale du jeu pour le 5 septembre 2025 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Cette nouvelle édition s’annonce comme l’une des plus ambitieuses de la franchise, avec un casting de stars et des nouveautés techniques marquées.

Le meneur de jeu du Thunder d’Oklahoma City, Shai Gilgeous-Alexander, élu MVP de la saison 2024-2025 et MVP des Finales NBA, est mis en avant sur la jaquette de l’édition Standard de NBA 2K26. La joueuse Angel Reese, star montante des Chicago Sky et All-Star WNBA 2024, figure quant à elle sur la couverture de l’édition WNBA, une version physique exclusive à GameStop aux États-Unis. Enfin, Carmelo Anthony, récemment intronisé au Naismith Basketball Hall of Fame, 10 fois All-Star et triple médaillé d’or olympique, est célébré sur la jaquette de l’édition Superstar.

Pour les fans les plus engagés, une édition spéciale baptisée Leave No Doubt Edition rassemblera ces trois figures emblématiques sur une couverture commune, disponible pour une durée limitée. Chaque édition vise à capturer une facette différente de la culture basket actuelle et à honorer les légendes et talents émergents.

NBA 2K26 promet une évolution significative de son gameplay, notamment sur les consoles de neuvième génération (dont la Switch 2), grâce aux fonctionnalités ProPLAY. Ces dernières retranscrivent avec un réalisme renforcé les mouvements et animations des stars de la NBA, du dribble au contre, avec des systèmes de size-up repensés et une mobilité dynamique accrue.

Le mode MyCAREER se réinvente pour proposer une ascension vers la gloire NBA plus narrative et immersive, tandis que La Ville revient dans une version optimisée, plus fluide et connectée. Le mode MyTEAM continue de faire la part belle aux légendes, passées comme présentes, à travers de nouveaux défis en solo et en multijoueur. Les joueurs les plus stratégiques pourront quant à eux diriger leur franchise favorite dans le mode MyNBA, qui proposera 30 scénarios narratifs différents pour remporter le titre.

Le jeu sera disponible en quatre éditions distinctes. La Standard Edition est proposée au prix de 69,99 $ sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Nintendo Switch 2, tandis que la version Nintendo Switch standard est fixée à 59,99 $. L’édition WNBA, exclusivement disponible en version physique chez GameStop aux États-Unis, ainsi que l’édition Superstar et l’édition Leave No Doubt, seront proposées en quantités limitées.

Les précommandes de NBA 2K26 sont d’ores et déjà ouvertes. Pour plus de détails sur les contenus des différentes éditions, la disponibilité régionale et les bonus de précommande, les fans sont invités à consulter le site officiel du jeu. D’autres annonces sur NBA 2K26, y compris des extraits de gameplay et des précisions sur les nouveaux modes, seront dévoilées dans les semaines à venir.