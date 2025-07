Amateurs de jeux de plateformes et de jeux de réflexion, Power Sink pourrait vous intéresser. Le titre du studio australien Winterwire Games, disponible depuis le 22 mai 2025 sur l’eShop des Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, peut-il faire chavirer les cœurs des amateurs de plateformers et de jeux de réflexion ? C’est ce que nous allons voir…

Vingt Mille Lieues sous les mers

Dans Power Sink, nous incarnons un plongeur, résidant dans une cité sous-marine victime d’une coupure de courant. Nous nous retrouvons envoyé explorer les abysses pour rétablir le courant et éviter le déclin total de notre cité.

Le titre nous propose d’explorer six biomes sous-marins qui sont chacun composés de six « circuits ». Dans ces différents circuits, nous avons la mission de rétablir le courant pour continuer notre descente avec pour but ultime : rétablir le courant de la centrale électrique et comprendre pourquoi cette dernière a cessé de fonctionner.

Chaque circuit nous propose donc un mélange de plateformer classique où nous devons sauter de plateforme en plateforme, explorer le monde sous nos yeux et surtout résoudre une énigme pour rétablir le courant et pouvoir avancer dans notre périple.

Un plongeon dans les abysses… pas toujours pour le meilleur

Sur le papier, le mélange entre jeu de plateformes et puzzle game est très alléchant, malheureusement, manette en main, le résultat est un peu moins enthousiasmant. La partie réflexion est plutôt bien pensée et certains niveaux nous donneront du fil à retordre et nous forcerons à refaire le chemin plusieurs fois et dans tous les sens pour réussir à trouver ce que nous avons manqué. Malheureusement, le titre ne propose pas d’option pour recommencer le niveau depuis le départ si nous sommes perdus ou bloqués. Dans ce cas, il nous faudra revenir au menu, enfin redémarrer le jeu plutôt car le retour au menu est bugué, il est impossible de choisir quoi que ce soit car nous n’avons plus notre curseur.

Côté plateformer, notre personnage s’avère plutôt lourd à déplacer et manque de précision, du coup il se peut que certains passages un peu plus pointilleux nous demandent plusieurs tentatives, ce qui peut être rageant dans ce cas.

Autre point qui a été mal pensé : le lancement du jeu. En effet, lors de chaque lancement, nous avons le droit à la cinématique d’introduction qui ne peut être passée, que ce soit votre première ou dixième partie. À titre d’information, cette cinématique a une durée d’environ une minute, ce qui, à force, est vite énervant.

Pour ce qui est de la difficulté des puzzles, car oui la partie plateformes n’évolue pas vraiment en termes de difficulté, elle est crescendo et de nouvelles mécaniques apparaissent à chaque nouveau biome. Même si la difficulté augmente au fur et à mesure de notre progression, certains niveaux nous donneront un peu plus de fil à retordre mais pas impossibles à boucler.

Le jeu propose cinq niveaux par biomes, soit un total de trente niveaux, ce qui offre une durée de vie correcte selon votre facilité ou non à résoudre les différents niveaux.

Une descente globalement agréable

Sur le plan technique, Power Sink est globalement réussi. Même si les environnements évoluent peu, ce qui est normal car nous descendons vers les abysses, les niveaux ne se ressemblent pas et se complexifient. Les couleurs de l’environnement changent également lorsque nous arrivons dans un nouveau biome. La physique du personnage reste plutôt sympa avec cette sensation de flottaison lorsque nous réalisons un saut.

On note cependant régulièrement de légères baisses de framerate ce qui peut être frustrant lorsque nous essayons d’atteindre une nouvelle plateforme.

Autre gros point négatif : au cours de nos différentes sessions de jeu, nous avons été confrontés à plusieurs reprises d’un freeze du jeu.

Le jeu perd également en intérêt car il n’est pas localisé en français et les textes et voix sont uniquement en anglais. Pour les personnes ne maîtrisant pas l’anglais, nous ne pouvons pas profiter des dialogues au début et à la fin des niveaux.

La bande-son de son côté est envoûtante et apaisante. Pour accentuer l’immersion, nous avons le droit à des grincements des plateformes métalliques, des murmures ou encore des échos provenant des profondeurs. Un bon point de ce côté-là.