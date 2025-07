La nouvelle version blanche du vidéoprojecteur Dangbei N2 est désormais disponible, apportant une touche lumineuse au divertissement à domicile.

Après le lancement du pack projecteur Dangbei N2 en gris avec son support, l’innovateur en divertissement intelligent Dangbei présente aujourd’hui une toute nouvelle variante en blanc. Cet ajout élargit le choix des utilisateurs pour mieux répondre à leurs préférences personnelles.

Design et portabilité

Le projecteur affiche un design compact avec des dimensions de 20 x 13 x 21 cm pour un poids de 2 kg. Sa finition blanche mate élégante résiste bien aux empreintes, offrant un look sobre et moderne. Il est équipé d’un support à cardan exclusif capable de pivoter jusqu’à 210°, permettant de projeter aussi bien sur un mur que sur un écran ou même au plafond. Cette flexibilité le rend particulièrement adapté aux petits espaces. Facile à transporter, il se déplace sans effort d’une pièce à l’autre, que ce soit pour une séance dans le salon, une projection en chambre, dans le jardin ou pour un usage professionnel en déplacement.

Qualité d’image

Ce modèle propose une résolution native Full HD (1080p), garantissant une image nette, avec un bon niveau de détail, notamment pour les textes. Sa luminosité de 400 lumens ISO, équivalente à environ 250-300 lumens ANSI, suffit pour une utilisation dans un environnement peu éclairé. Le contraste de 2000:1, combiné à la compatibilité HDR10 et HLG, permet d’obtenir des couleurs éclatantes et des noirs profonds. Il est capable de projeter une image allant jusqu’à 120 pouces de diagonale, avec environ 2 mètres de recul nécessaires pour atteindre une diagonale de 60 pouces. En revanche, ses performances baissent sensiblement si l’éclairage ambiant est trop important.

Fonctionnalités intelligentes

Le projecteur embarque la technologie InstanPro assistée par intelligence artificielle. Il dispose d’un autofocus rapide qui ajuste la netteté automatiquement après un déplacement. La correction trapézoïdale ajuste l’image lorsque l’appareil n’est pas positionné perpendiculairement à la surface de projection. Il intègre également une fonction d’évitement d’obstacles qui redimensionne automatiquement l’image lorsqu’un objet bloque partiellement le faisceau lumineux. L’ajustement d’écran adaptatif permet quant à lui d’optimiser automatiquement la taille et la position de l’image en fonction de la surface disponible. Toutefois, le système d’évitement peut parfois se montrer trop sensible, et la correction trapézoïdale nécessite parfois quelques ajustements manuels pour un alignement parfait.

Système d’exploitation et contenu

Le projecteur fonctionne sous une interface Linux personnalisée, à la fois fluide et stable, bien que son écosystème d’applications reste plus limité que celui d’un Android TV classique. Il intègre directement plusieurs plateformes de streaming : Netflix est accessible via une application sous licence officielle, évitant ainsi tout risque de désactivation à l’avenir, tandis que Prime Video et YouTube sont également préinstallés. La télécommande incluse propose des raccourcis pratiques vers ces trois services pour un accès immédiat. Côté connectivité, l’appareil est doté d’un port HDMI, de deux ports USB 2.0, d’une sortie audio mini-jack 3,5 mm, ainsi que du Wi-Fi et du Bluetooth 5.0, idéal pour connecter des enceintes ou des écouteurs sans fil. Le mirroring d’écran fonctionne bien, que ce soit depuis un appareil iOS ou Android. En revanche, la présence d’un seul port HDMI peut être une contrainte, et l’installation d’applications tierces n’est pas simple ni garantie.

Audio

Le projecteur embarque deux haut-parleurs de 6 watts chacun, avec prise en charge du Dolby Audio. Le rendu sonore est étonnamment bon pour sa taille : les dialogues sont clairs, les aigus bien définis et les basses, bien que modestes, restent présentes. Ce niveau de performance suffit largement pour une utilisation dans une pièce de taille moyenne ou même à l’extérieur. Pour ceux qui souhaitent une expérience audio plus immersive, il est possible de connecter un système sonore externe via Bluetooth ou la sortie jack. Toutefois, les basses restent un peu timides pour les scènes d’action intenses ou la musique riche en fréquences graves.

Gaming

En matière de jeux vidéo, le projecteur prend en charge une résolution Full HD à 60 Hz, ce qui convient parfaitement aux jeux occasionnels comme les titres d’aventure ou les RPG. La latence mesurée autour de 50 ms le rend toutefois peu adapté aux jeux compétitifs de type FPS ou aux sessions très exigeantes. Pour améliorer l’expérience de jeu, il est conseillé de désactiver les traitements d’image automatiques, ce qui peut aider à réduire sensiblement le retard à l’affichage.

Comparatif Concurrence

Caractéristique Dangbei N2 XGIMI MoGo 2 Pro Nebula Capsule 3 Prix 399$ 599$ 799$ Luminosité 400 ISO (~250-300 ANSI) 400 ANSI 300 ANSI Contraste 2000:1 1000:1 400:1 Haut-parleurs 2x 6W Dolby Audio 2x 5W 2x 3W OS Linux perso Android TV Android TV Batterie Non 2,5h 3h