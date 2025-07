Natsume Inc., célèbre éditeur de jeux familiaux depuis plusieurs décennies, a officiellement annoncé la sortie de Harvest Moon: The Lost Valley & Skytree Village sur Nintendo Switch pour le 31 juillet 2025. Ce bundle réunit deux épisodes issus de la Nintendo 3DS, soigneusement optimisés pour la console hybride de Nintendo, et désormais rassemblés sur une seule cartouche avec tous les contenus téléchargeables inclus.

Une bande-annonce a été publiée pour accompagner cette annonce, offrant un premier aperçu des améliorations graphiques, de la nouvelle interface utilisateur, des textures rehaussées et des effets visuels modernisés, dans ce qui s’annonce comme une célébration chaleureuse de la série.

Deux jeux 3DS réunis dans un bundle optimisé

Avec The Lost Valley (sorti initialement en 2014) et Skytree Village (paru en 2016), les fans pourront retrouver deux titres emblématiques de la franchise Harvest Moon, chacun proposant une expérience unique autour de la gestion de ferme, la personnalisation du terrain, et les interactions sociales dans des univers enchanteurs. Sur Nintendo Switch, ces deux jeux bénéficient d’un lifting graphique, d’un contrôle repensé pour les Joy-Con, d’une interface utilisateur plus intuitive, et de tous les contenus additionnels débloqués d’entrée de jeu. Cela comprend de nouveaux vêtements, bâtiments, cultures, objets cosmétiques, et personnages supplémentaires.

Harvest Moon: The Lost Valley – Rendre les saisons à la vallée

Dans The Lost Valley, le joueur se retrouve piégé dans une vallée perpétuellement enneigée après une tempête. Il y découvre un Lutin de la récolte enseveli sous la neige, déclenchant ainsi une quête pour réveiller les quatre saisons et restaurer l’équilibre naturel.

Le jeu met l’accent sur la personnalisation poussée du terrain en 3D, permettant au joueur de creuser, construire, niveler et transformer l’environnement à sa guise. Il est également possible de cultiver des plantes, élever des animaux (vaches, moutons, poules), et fonder une famille après avoir développé des liens avec les habitants du village. Le tout se déroule avec l’aide des Lutins de la récolte, de la Déesse des récoltes, et même du Roi du Monde souterrain.

Harvest Moon: Skytree Village – Restaurer un monde à l’abandon

Dans Skytree Village, autrefois un véritable paradis fertile, la nature s’est éteinte suite à la perte des pouvoirs de la Déesse des récoltes. Le joueur devra réveiller les sept Arbres célestes pour redonner vie à cette terre désolée. L’accent est une nouvelle fois mis sur la personnalisation du terrain, mais aussi sur la pêche approfondie, avec la possibilité d’élargir les voies navigables pour capturer des poissons rares.

Ce second épisode propose également plus de diversité dans les cultures, de nouveaux personnages à séduire, et une approche plus poussée du système de romance et de mariage. Deux personnages supplémentaires sont inclus dans cette version Switch grâce au DLC, accompagnés d’objets décoratifs inédits.

Éditions physiques et bonus de précommande

Les joueurs nord-américains peuvent dès maintenant précommander le bundle sur le Natsume Store, avec un cadeau exclusif : un standee acrylique de collection, d’une valeur estimée à 12,99$, offert dans la limite des stocks disponibles.

En Europe, Numskull Games distribuera une édition collector comprenant :

Le jeu complet

Deux planches d’autocollants

Deux fonds de diorama pour exposer les stickers

Un CD de la bande-son originale

Un poster double face au format A4

L’édition asiatique sera assurée par Soft Source Publishing, avec également le standee exclusif inclus. Cette version sera commercialisée dans de nombreux territoires : Hong Kong, Singapour, Taïwan, Malaisie, Philippines, Corée du Sud, Vietnam, Thaïlande, Indonésie et Cambodge.