Les fans de nonograms et de vocaloids peuvent se réjouir : Hatsune Miku Logic Paint S+ débarque sur Nintendo Switch le 23 juillet 2025, dans une version enrichie et internationale. Fruit d’une collaboration entre KOMODO et Crypton Future Media, Inc., ce nouvel épisode est la suite officielle du jeu original sorti en 2020. Cette version améliorée promet une expérience plus riche, plus belle, et toujours portée par le charme irrésistible de Hatsune Miku et ses amis du groupe Piapro.

Dans Hatsune Miku Logic Paint S+, vous retrouverez plus de 1000 casse-têtes à résoudre, soit près de trois fois plus que dans le jeu original. Les amateurs de picross pourront s’adonner à des puzzles classiques de 10×10, 15×15 ou 20×20, mais aussi se confronter à des formats plus complexes comme les 75×75 ou même les nouveaux 100×100, une première dans la série. Ces défis révèlent, une fois terminés, des illustrations inédites, des musiques vocaloid exclusives et de nombreux éléments à collectionner.

Le jeu introduit un nouveau système de personnalisation, offrant la possibilité de changer les tenues des personnages Piapro et de décorer leur espace de vie selon vos envies. Chaque puzzle résolu vous permettra de gagner des récompenses : costumes, décorations d’intérieur, illustrations, ou encore musiques à débloquer. C’est une dimension de collection et de créativité qui vient s’ajouter à l’expérience logicielle purement puzzle.

Au niveau sonore, Hatsune Miku Logic Paint S+ se distingue en intégrant 30 morceaux choisis parmi les créations des joueurs sur la plateforme Piapro, renforçant encore l’aspect communautaire du projet. Il est possible d’écouter ces chansons pendant les énigmes, dans les menus ou à tout moment via une playlist intégrée.

Les mécaniques de jeu reposent sur les bases du nonogram : en utilisant les indices chiffrés positionnés en haut et à gauche de la grille, le joueur colorie les cases pour former une image. Un système de croix permet d’indiquer les cases qui ne doivent pas être remplies. Les règles sont consultables à tout moment pour guider les débutants ou rafraîchir la mémoire des habitués.

Visuellement charmant, riche en contenu et fidèle à l’univers vibrant de Miku, Hatsune Miku Logic Paint S+ s’impose comme une évolution naturelle mais ambitieuse de son prédécesseur. Entre sessions de relaxation et véritables défis logiques, ce nouvel opus ravira les fans de la première heure tout en séduisant un nouveau public.