The Pokémon Company International a annoncé aujourd’hui que la nouvelle extension du célèbre Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon (JCC), Méga-Évolution, sera disponible à partir du 26 septembre 2025 dans tous les magasins participants du monde.

D’abord révélée lors de la Journée Pokémon 2025, Méga-Évolution du JCC Pokémon est la première extension de la nouvelle série Méga-Évolution, qui marquera le retour très attendu des Pokémon Méga-Évolution dans le JCC Pokémon. Ces puissants Pokémon sont apparus pour la première fois dans le JCC Pokémon grâce à la série XY et leur dernière apparition remonte à la série Soleil et Lune. Dans l’extension Méga-Évolution, les joueurs et les joueuses découvriront et collectionneront des cartes à l’effigie de puissants Pokémon-ex Méga-Évolution, dont Méga-Lucario-ex et Méga-Gardevoir-ex.

Les puissants Pokémon-ex Méga-Évolution disposent de plus de PV que les autres Pokémon et leurs attaques infligent plus de dégâts, mais s’ils sont mis K.O., l’adversaire récupère trois cartes Récompense. De plus, les Pokémon-ex Méga-Évolution apparaissent en tant que Pokémon de base, Pokémon de Niveau 1 ou Pokémon de Niveau 2 et n’ont pas besoin d’une étape évolutive supplémentaire : par exemple, Méga-Lucario-ex évolue de Riolu, et non pas de Lucario.

De même, les joueurs et joueuses auront le plaisir d’admirer des Pokémon-ex Méga-Évolution dans un nouveau style artistique où la silhouette de la version normale de ce Pokémon peut apparaître (par exemple, la silhouette de Lucario apparaît sur la carte « ultra rare » de Méga-Lucario-ex). Par ailleurs, les Pokémon et les cartes Supporter ne seront pas les seules à arborer des illustrations « ultra rare » : en effet, Méga-Évolution introduit des cartes Objet, Stades et Outil Pokémon « ultra rare ».

Les cartes les plus remarquables de l’extension sont :

10 Pokémon-ex Méga-Évolution ;

22 Pokémon « illustration rare » ;

22 Pokémon-ex Méga-Évolution et cartes Dresseur « ultra rare » ;

10 Pokémon-ex Méga-Évolution et cartes Supporter « illustration spéciale rare ».

Méga-Évolution sera disponible dans les boosters, les Coffrets Dresseur d’élite et plusieurs collections dans les magasins participants.

Les joueurs et joueuses du JCC Pokémon auront l’occasion de jouer avec Méga-Évolution avant sa sortie en participant à l’un des nombreux tournois d’Avant-première organisés dans le cadre du programme compétitif de Play! Pokémon, et ayant lieu à partir du 13 septembre dans les magasins indépendants participants.

Les tournois locaux d’Avant-première du JCC Pokémon se tiennent habituellement deux semaines avant la sortie officielle d’une extension et offrent aux Dresseurs et Dresseuses la possibilité de jouer en premier avec de nouvelles cartes du JCC Pokémon Les tournois d’Avant-première se déroulent dans un environnement décontracté, parfait pour tous les types de joueurs et joueuses. Les personnes qui participent reçoivent reçoit un Boîtier Stratégies et Combats qui contient toutes les cartes nécessaires pour jouer. Les joueurs et joueuses peuvent consulter les magasins participants pour obtenir plus de détails concernant des évènements spécifiques.

De plus, avant la sortie de la version sur table, les Dresseurs et Dresseuses pourront jouer avec Méga-Évolution à partir du 11 septembre 2025 en version numérique via l’application du JCC Pokémon Live sur iOS, Android, macOS ou Windows. Les Dresseurs et Dresseuses pourront collectionner les nouveaux Pokémon-ex Méga-Évolution, combattre à leurs côtés et recevoir des bonus en jeu en se connectant à l’application.