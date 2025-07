Sorti en même temps que la Nintendo Switch 2 le 5 juin 2025, HITMAN World of Assassination – Signature Edition s’est immédiatement imposé comme l’une des expériences AAA majeures disponibles dès le lancement de la console. Cependant, malgré ses nombreuses qualités, la version Switch 2 n’était pas exempte de défauts techniques, notamment des baisses de framerate, des saccades et des ralentissements ponctuels.

Heureusement, IO Interactive n’est pas resté sourd aux retours des joueurs. Dans une interview accordée à Video Games Chronicle, le directeur de la franchise Hitman, Jonathan Lacaille, a confirmé que l’équipe travaille activement à corriger ces problèmes de performance. Une mise à jour est bien prévue pour cet été, sans date précise pour le moment, mais suffisamment tôt pour espérer un patch avant la fin de la saison.

Cette mise à jour sera particulièrement attendue, d’autant que cette version Signature regroupe l’ensemble du contenu de la trilogie World of Assassination, avec plus de 100 heures de missions, de modes et de défis, comprenant les modes Contracts, Freelancer, Elusive Targets, ainsi que tous les DLC de HITMAN 2, HITMAN 3 Deluxe et le pack Seven Deadly Sins. Le tout continue d’évoluer avec des mises à jour régulières et des roadmaps ajoutant de nouveaux contrats, défis et cibles fugitives.

Jonathan Lacaille a également évoqué le moteur Glacier, développé en interne, qui permet au studio de porter rapidement leurs jeux sur diverses plateformes, tout en maintenant une base technique cohérente. Il affirme que le développement de HITMAN sur Switch 2 a été une étape cruciale pour IO Interactive, car il a permis de se familiariser avec l’architecture de la nouvelle console de Nintendo en amont du très attendu 007: First Light.

Ce dernier sera lancé nativement sur Switch 2, en même temps que sur PS5, Xbox Series et PC. IO avait déjà testé le terrain sur la première Switch via une version cloud de Hitman 3, mais cette fois, la puissance de la Switch 2 permet un portage natif, ce qui ouvre de nouvelles perspectives pour leurs futurs jeux.

La première présentation de gameplay pour 007: First Light est prévue pour cet été. Selon le PDG d’IO Interactive, Hakan Abrak, le jeu proposera un tout nouvel univers James Bond, indépendant des films, avec un agent 007 repensé pour les joueurs. IO espère en faire le début d’une trilogie, avec l’ambition de créer un James Bond vidéoludique inédit, jeune et façonné spécifiquement pour le jeu vidéo.