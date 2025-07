Les Patapons marchent au rythme des tambours : menez vos guerriers à la victoire pour qu’ils retrouvent leur terre natale

PATAPON 1+2 REPLAY, version remastérisée du célèbre jeu d’action-aventure et de rythme, est désormais disponible dans le monde entier sur consoles et PC. Publié par Bandai Namco Entertainment Europe, PATAPON 1+2 REPLAY regroupe les deux premiers épisodes de la série PATAPON, réputés pour leur charme visuel, leur style inspiré, leur bande-son mémorable et leur mécanique rythmique inimitable. Il offre également de nouvelles fonctionnalités comme des améliorations graphiques, divers niveaux de difficulté inédits et plus encore. Le jeu est disponible sur PlayStation®5, Nintendo Switch™ et PC sur Steam®.

Après le départ du Tout Puissant, les Patapons se sont réfugiés dans un coin oublié du monde et sont aujourd’hui devenus de redoutables guerriers n’obéissant qu’au rythme des tambours maniés par le Tout Puissant (qui n’est autre que le joueur). Leur longue attente est enfin terminée, car le Tout Puissant est de retour pour aider les Patapons à vaincre tous les ennemis qui se dressent sur leur route et les guider vers Earthend où les attend un trésor légendaire.

PATAPON 1+2 REPLAY compile les deux premiers épisodes de la série PATAPON, sortis sur la PlayStation Portable (PSP) de Sony en 2007 et 2008, respectivement. C’est un jeu de plateforme en 2D qui associe rythme et stratégie en temps réel et dans lequel les joueurs doivent terrasser leurs adversaires pour ramener les Patapons vers Earthend. Dans le rôle du Tout Puissant, ils doivent donner des ordres rythmiques au son d’une musique entraînante dans des environnements colorés. Le jeu offre une mécanique rythmique intuitive qui exige une grande précision et un bon sens tactique pour que les Patapons leur obéissent au doigt et à l’œil.