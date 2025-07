Pathea Games, le studio à l’origine de My Time at Portia et My Time at Sandrock, lève à nouveau le voile sur My Time at Evershine, son tout nouveau projet actuellement en développement pour la Nintendo Switch 2. Suite à une campagne Kickstarter couronnée de succès, le jeu se précise avec une toute nouvelle bande-annonce riche en détails, bien qu’aucune date de sortie officielle n’ait encore été communiquée.

Troisième opus de la série My Time, Evershine se présente comme un RPG de simulation en monde ouvert, baigné dans une ambiance post-apocalyptique douce et pleine d’espoir. L’histoire prend place 330 ans après le « Jour de la Calamité », un événement cataclysmique ayant mis fin à la civilisation. Après avoir survécu à un long hiver nucléaire dans des abris souterrains, l’humanité sort enfin de l’ombre pour reconstruire un nouveau monde.

L’intrigue se déroule trois ans après les événements de Sandrock et Portia. Le fragile équilibre géopolitique est menacé dans la région nord d’Eufaula, où l’Empire de Duvos et la Principauté d’Ethea se disputent les Ruines d’Orzu. En réponse, l’Alliance des Villes Libres lance le Plan de Développement du Nord afin de coloniser cette zone stratégique. C’est dans ce contexte que vous incarnez le Gouverneur de la colonie d’Evershine, recruté par le Directeur Gaudi pour bâtir un nouveau bastion de civilisation.

Votre mission consiste à créer les fondations d’une ville prospère : construire des infrastructures, apprivoiser les terres sauvages, attirer de nouveaux colons et défendre votre territoire. Vous aurez le choix entre des bâtiments préfabriqués ou une construction personnalisée pour un résultat unique. Le système de gestion permet une véritable liberté d’approche, entre simplicité et créativité.

Au cœur de cette expérience, l’humain tient une place primordiale. Vous rencontrerez plus de vingt PNJ au caractère bien trempé, dont huit personnages romantiques, avec qui vous pourrez tisser des liens profonds, jusqu’à l’amour. Deux d’entre eux ont même été sélectionnés par les contributeurs de la campagne Kickstarter.

Enfin, la grande nouveauté de cet épisode réside dans son mode multijoueur coopératif jusqu’à quatre joueurs. Ensemble, vous pourrez bâtir votre colonie, recruter des habitants, explorer des donjons oubliés, vous battre, et partager des moments d’intimité ou d’action.