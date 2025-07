TAITO vient d’annoncer l’arrivée prochaine de QQQbeats!!!, un tout nouveau jeu de puzzle musical, exclusivement sur Nintendo Switch. Prévu pour l’automne 2025 au Japon, le titre sera disponible uniquement en version numérique au prix de 5 800 yens.

Développé par les créateurs emblématiques du bubble shooter, QQQbeats!!! propose une expérience inédite mêlant jeu de rythme et casse-tête. Le gameplay repose sur un mélange intuitif de tirs de bulles colorées et d’actions synchronisées avec la musique, le tout dans une ambiance électrisante et haute en tension.

Pensé pour une accessibilité immédiate, le jeu permet aux joueurs de se plonger rapidement dans ses mécaniques, tout en offrant un défi progressif pour les amateurs de puzzles et de jeux de rythme. Plusieurs modes de jeu seront disponibles, avec la possibilité de jouer seul ou à deux, en coopération ou en compétition, aussi bien en local qu’en ligne.

QQQbeats!!! se distingue aussi par sa direction artistique dynamique et sa bande-son énergique qui fait corps avec le gameplay. Il s’agit d’une nouvelle licence 100 % originale pour TAITO, qui semble bien décidée à revitaliser le genre du puzzle musical avec une formule accessible, nerveuse et résolument fun.

Pour le moment, aucune annonce n’a été faite concernant une éventuelle sortie en dehors du Japon. Les amateurs de jeux de rythme et de puzzles devront donc patienter pour savoir si QQQbeats!!! trouvera également le chemin des eShops occidentaux.