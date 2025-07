La confirmation est tombée cette semaine : NBA 2K26 arrive bien sur la prochaine Nintendo Switch 2. Mieux encore, contrairement aux premières spéculations qui laissaient craindre une version techniquement inférieure, 2K Games a officialisé que l’édition Switch 2 fera partie intégrante des versions « Gen 9 », aux côtés de la PlayStation 5, des Xbox Series X|S et de la version PC sur Steam.

Cette précision a été apportée via la section FAQ du site officiel de 2K, où la question suivante a été posée :

Q : Sur quelles plateformes la version Gen 9 de NBA 2K26 sera-t-elle disponible ?

R : Les versions Gen 9 de NBA 2K26 seront disponibles sur PlayStation®5, Xbox Series X|S, Steam pour PC et Nintendo Switch 2.

Il s’agit là d’un signal fort pour le positionnement technique de la Switch 2. En ne proposant NBA 2K26 que sur les machines de génération actuelle, 2K Games envoie un message clair : la console de Nintendo est désormais considérée comme suffisamment puissante pour faire tourner les mêmes jeux que les plateformes concurrentes, sans compromis majeur.

Pendant plusieurs semaines, des discussions sur les réseaux sociaux et forums spécialisés évoquaient la possibilité que NBA 2K26 sur Switch 2 soit basé sur les versions « Gen 8 », c’est-à-dire celles de la PS4 et de la Xbox One. Cette hypothèse est désormais officiellement écartée.

La sortie de NBA 2K26 est prévue pour le 5 septembre 2025 sur Switch et Switch 2. À noter que la Switch actuelle recevra elle aussi le jeu, mais il n’est pas encore clair si elle bénéficiera d’un portage adapté ou d’une version allégée.

Cette nouvelle version promet des sensations de jeu plus immersives que jamais, notamment grâce à la technologie ProPLAY entièrement revue. Les joueurs profiteront d’animations encore plus réalistes, de mouvements dynamiques améliorés, de nouveaux systèmes de dribble et de transitions plus fluides. Le mode MyCAREER a été repensé avec une narration inédite, et la ville du mode The City promet une expérience multijoueur optimisée. Du côté de MyTEAM, les joueurs pourront composer leur effectif avec des légendes du passé et du présent, tandis que le mode MyNBA proposera pas moins de 30 scénarios uniques pour mener leur franchise jusqu’au sommet.