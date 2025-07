Donkey Kong pourrait bientôt obtenir son propre film, si l’on en croit un dépôt de copyright récemment découvert. Nintendo et Universal Pictures ont en effet enregistré conjointement un projet intitulé « Untitled Donkey Kong Project », classé comme une œuvre cinématographique. Aucune information précise n’est livrée dans les documents officiels, mais la classification laisse peu de place au doute : il s’agirait bien d’un futur film basé sur l’univers de Donkey Kong.

Le dépôt, daté du 6 juin 2025, mentionne une exécution du contrat entre le 9 et le 27 mai, preuve que le projet est très récent. Même si rien n’a encore été annoncé officiellement, ce type d’enregistrement marque souvent les premiers jalons d’une production cinématographique en cours de développement.

Cette initiative s’inscrit dans un contexte plus large d’expansion médiatique de l’univers Nintendo. Après le succès phénoménal du film Super Mario Bros. sorti en 2023 (plus de 1,3 milliard de dollars au box-office mondial), Nintendo semble bien décidé à renforcer sa présence sur grand écran. Donkey Kong, déjà introduit dans ce film avec la voix de Seth Rogen, serait donc un choix naturel pour continuer à bâtir ce que certains appellent déjà le « Mario Cinematic Universe ».

D’autant plus que Donkey Kong est au centre d’une nouvelle dynamique chez Nintendo : il tiendra la vedette dans Donkey Kong Bananza, un jeu de plateforme 3D exclusif à la Switch 2 prévu prochainement, et une zone entière de parc à thème lui est déjà consacrée à Universal Studios. Tous ces éléments convergent vers une volonté claire de remettre le gorille emblématique sur le devant de la scène.

Si peu d’informations sont disponibles pour l’instant — ni réalisateur, ni scénario, ni date de sortie connue — l’existence même du dépôt suggère qu’une annonce officielle pourrait intervenir dans les mois à venir. On peut également se demander si ce film sera lié à la suite de Super Mario Bros., attendue en avril 2026, et s’il servira à introduire ou prolonger l’histoire de Donkey Kong.

À cela s’ajoute le développement en parallèle d’un film The Legend of Zelda, cette fois en live-action et prévu pour mai 2027. Tout indique que Nintendo, aux côtés d’Universal et d’autres partenaires comme Sony Pictures, entend construire un véritable univers cinématographique autour de ses licences phares.