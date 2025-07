Maintes fois repoussé sur Nintendo Switch, On Your Tail a peiné à sortir. Développé en Italie par un petit studio, vous allez vite comprendre que cette info est importante pour apprécier le titre. Proposant une histoire à base d’enquête et de détente, est-ce que l’attente valait le coup ? Prenez votre plus belle Vespa, c’est parti pour On Your Tail !

Week-end à Rome

Développé par une petite équipe italienne, le jeu nous place aux côtés de Diana, jeune écrivaine encore en études. Celle-ci veut faire valider son écrit par son professeur mais ce dernier va lui expliquer que, bien que la qualité soit présente, son histoire manque clairement de réalisme. Voilà, Diana est vexée !

Elle décide donc de rejoindre Borgo Marina, une ville dont elle a entendu parler sans jamais y être allée. Ce lieu est fictif mais réunit tout ce qui fait le charme d’une ville côtière italienne : plage, village sur plusieurs niveaux empli de petites ruelles et d’escaliers… Diana espérait pouvoir s’y reposer et être tranquille. Mais que nenni ! La voilà au cœur d’une histoire de vol ! Un orage l’accueille à son arrivée au village et elle se fait renverser à bord de son scooter. Recueillie par un couple de retraités, ces derniers lui expliquent qu’ils se sont fait mystérieusement cambrioler pendant la nuit, sans que rien n’ait été volé… Étrange !

En avançant dans son enquête, Diana apprend que cette effraction n’est pas unique et que rien n’ a jamais été dérobé. Le mystère s’épaissit, et Diana va devenir une enquêtrice en herbe bien décidée à résoudre ce mystère. Qui sait, peut-être y trouvera t-elle l’inspiration pour son futur livre ?

Et dans le ciel il y aura des étoiles

Pour résoudre les enquêtes, nous allons avoir la chance d’être en possession d’une chronoloupe, mystérieuse montre à gousset couplée à un outil magique qui permet de voir dans le temps. Quand on l’utilise, nous avons alors une sorte de mini-jeu des 7 différences. Nous voyons, par exemple, une chaise sur la chronoloupe, absente dans la vraie vie, ce qui signifie que ce meuble était à cet emplacement dans le passé et a été déplacé depuis. Les enquêtes se dérouleront toujours un peu de la même manière : nous allons récolter des indices (le nombre à trouver est indiqué) en parlant aux gens, en utilisant la chronoloupe et en furetant un peu partout. Ensuite, vient la reconstitution de l’action, partie un peu ennuyante même si visuellement, c’est excellent de petits pions se déplacent dans une sorte de reconstitution du lieu en mode jeu de plateau. L’exécution est un peu idiote, on nous donne beaucoup trop d’infos et nous n’essayons pas vraiment de trouver le bon ordre. On force un peu et si on ne réussit pas, on s’y prend différemment : enchaîner machinalement jusqu’à ce que ça fonctionne.

Même si c’est le point central du jeu, la force d’On Your Tail n’est pas uniquement dans son enquête. Le jeu propose beaucoup d’activités secondaires (mais pas d’action). Nous allons pouvoir récolter des objets, discuter avec les gens de la ville… Chaque découverte débloque une carte la représentant, nécessaire pour résoudre l’énigme secondaire à laquelle elle est rattachée.

Vous pourrez aussi jouer à la serveuse, à la factrice, aux billes, faire des ricochets, pêcher, améliorer l’amitié avec certains personnages ou encore gérer une boutique de glaces (gelato, nous sommes en Italie !). Bref, de quoi se faire un peu d’argent, mais aussi se détendre. Car c’est là toute la force d’On Your Tail : c’est un jeu « chill ». Sous couvert d’enquête, nous allons nous détendre à Borgo Marina. Les activités sont limitées, on ne peut donc pas les spammer à la suite, le but est donc d’aller et venir puis de reprendre l’histoire principale quand nous en avons envie.

Et du soleil quand on mettra les voiles

Nous avons testé le titre sur Switch 2, un patch étant sorti pour améliorer le rendu sur cette dernière, malheureusement il y a encore du travail. Si le jeu est plutôt beau en portable, il devient plus aliasé en mode TV, et nous avons constaté pas mal de ralentissements. Différents modes sont proposés mais aucun n’a réussi à nous séduire. Nous étions en permanence dans le besoin de rectifier la caméra capricieuse à la main avec le joystick.

Vous ne verrez aucun humain dans On Your Tail, chaque personnage étant animalisé et, à l’instar d’un Blacksad, cela fonctionne plutôt bien et rend le tout très mignon.

On regrettera l’absence de mini carte, ce qui nous oblige à connaître le nom des rues par cœur ou à ouvrir la grande carte pour se repérer. Mais surtout, nous aurions apprécié des points de téléportation. Cela nous aurait épargné les moments un peu Fedex. On pardonne néanmoins ces errances au jeu tant il est envoûtant par son univers et son ambiance.