Rejoignez le duo improbable formé par Donkey Kong et Pauline pour un périple fracassant dans la toute nouvelle aventure exclusive à la Nintendo Switch 2 !

Donkey Kong Bananza est un tout nouveau jeu d’action-aventure en 3D attendu le 17 juillet exclusivement sur Nintendo Switch 2. DK cogne, attrape des objets, les lance, grimpe, fracasse l’environnement et déploie une force phénoménale tout au long de cette aventure déchaînée avec sa nouvelle amie Pauline.

Donkey Kong Bananza commence sur l’île Lingot, dont les cavernes ont révélé la découverte du siècle : des bananes dorées. Malheureusement, juste avant qu’il ne puisse déguster ces délices dorés, DK se voit précipité dans les profondeurs de la terre par une tempête. C’est alors qu’il rencontre un nouvel allié mystérieux, une drôle de pierre, qui n’est pas du tout une pierre, mais s’avère être une jeune chanteuse de talent nommée Pauline. Ensemble, ils explorent un vaste monde souterrain et mettent le cap sur le cœur de la planète, dont la légende dit qu’il a le pouvoir d’exaucer les désirs.

Mais la Void Company, une société minière malveillante dont l’influence s’étend à toutes les couches de la planète, cherche également à s’emparer du Cœur. VoidCo est non seulement responsable de la tempête qui a envoyé Donkey Kong sous terre, mais aussi de la transformation de Pauline en pierre.

Dans la peau de Donkey Kong, vous pourrez utiliser de puissantes capacités pour pulvériser les obstacles et les ennemis, mais aussi faire des découvertes. Ces capacités peuvent être combinées pour semer un maximum de chaos. En outre, grâce au pouvoir de son chant, Pauline peut augmenter la puissance destructrice de Donkey Kong et lui faire prendre de nouvelles formes animales. En récupérant de l’or, vous accumulez de la bananergie, qui permet au chant de Pauline d’activer les transformations. Parmi ces transformations, il y a notamment Bananza Kong, qui rend Donkey Kong surpuissant, Bananza zèbre, qui le rend plus rapide et lui permet de réaliser des charges sur de courtes distances, et Bananza autruche, qui permet à DK de voler et de lâcher des œufs explosifs sur ses ennemis.

Vous trouverez parfois des bananes dorées appelées cristaux de banandium cachées derrière les murs, dans le sous-sol, ou même parfois en surface. La collecte de ces gemmes fournit des points de compétence qui augmentent la puissance de DK et lui permettent d’apprendre de nouvelles compétences. Il y a beaucoup d’autres objets à récupérer, notamment des fossiles. Ceux-ci peuvent être apportés chez le styliste et échangés contre différentes tenues pour Donkey Kong et Pauline, mais aussi des couleurs de fourrure pour DK. Presque toutes les tenues offrent des avantages supplémentaires très utiles.

Donkey Kong Bananza peut se jouer solo ou en coopération avec un ami*1. Les attaques vocales de Pauline se déclenchent avec la fonction souris du Joy-Con 2. Il est également possible d’utiliser GameShare*2 pour partager le jeu et jouer en coop local avec un autre joueur, même si ce dernier ne possède pas le jeu. En plus du partage local sur une console Nintendo Switch 2, vous pouvez aussi partager le jeu avec une autre console en local. En outre, il est possible d’inviter des amis en ligne à rejoindre une session de jeu par chat vocal ou vidéo avec GameChat*3.

Donkey Kong Bananza est également compatible avec les amiibo. Une figurine amiibo Donkey Kong et Pauline, disponible le 17 juillet déverrouillera la robe de diva de Pauline de façon anticipée, et permettra aux joueurs de bénéficier de lettres KONG dorées explosives.

Donkey Kong Bananza sortira le 17 juillet 2025, exclusivement sur Nintendo Switch 2. Donkey Kong et Pauline se lancent dans un périple fracassant vers le cœur de la planète avec cette toute nouvelle aventure d’action-plateforme en 3D. Une figurine amiibo Donkey Kong et Pauline sera également disponible le même jour.

*1 Des accessoires supplémentaires, jeux et/ou consoles (vendus séparément) peuvent être nécessaires pour le mode multijoueur

*2 Une session GameShare doit être lancée sur la console Nintendo Switch 2. Les joueurs qui reçoivent un jeu via GameShare ne peuvent y jouer que tant que la session GameShare est active. Le jeu partagé ne sera plus jouable une fois la session terminée.

*3 Pour utiliser les services en ligne, vous devez avoir créé un compte Nintendo et avoir accepté les termes du contrat relatif au compte Nintendo. La politique de confidentialité du compte Nintendo s’applique. Connexion Internet et abonnement payant Nintendo Switch Online requis. Pour utiliser GameChat, l’enregistrement d’un numéro de téléphone portable est requis. Les enfants doivent obtenir l’autorisation de leur parent ou tuteur via l’application Contrôle parental Nintendo Switch pour utiliser GameChat. Certains services en ligne pourraient ne pas être accessibles dans tous les pays. Une caméra USB-C compatible, comme la caméra Nintendo Switch 2 (vendue séparément), est nécessaire pour utiliser le chat vidéo. Jusqu’au 31 mars 2026, GameChat est utilisable sans abonnement Nintendo Switch Online. Par la suite, un abonnement payant Nintendo Switch Online sera nécessaire pour utiliser GameChat.