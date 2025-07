Le studio indépendant Clumsy Bear Games a remporté le très convoité Indie Showcase Award lors de l’édition 2025 de Develop:Brighton grâce à Hungry Horrors, son tout premier jeu. Ce roguelite deckbuilder au concept unique a séduit le jury par son originalité et sa réalisation. Confirmé sur Nintendo Switch, Hungry Horrors n’a toutefois pas encore de date de sortie officielle.

Le principe du jeu est aussi inattendu que malin : dans un univers inspiré du folklore britannique et irlandais, vous incarnez une princesse qui ne se bat pas contre les monstres… elle les nourrit. Chaque créature mythique rencontrée – qu’il s’agisse de la sinistre Jenny Greenteeth, du cavalier sans tête Dullahan ou encore du Grendel issu de Beowulf – a ses goûts, ses manies, ses intolérances. À vous de concocter le plat idéal pour calmer leur appétit féroce, sous peine de finir dans leur assiette.

Le gameplay repose sur la création d’un deck culinaire : chaque carte représente un ingrédient, un plat, une épice ou un ustensile de cuisine. Les combats prennent la forme de duels stratégiques où vous devez composer un menu sur mesure. Certains monstres haïssent le sucré, d’autres sont allergiques au poisson ou refusent catégoriquement les plats à base de pommes de terre. Il faut donc apprendre à lire leurs humeurs et leurs besoins, et ajuster sa stratégie en conséquence.

Hungry Horrors a été salué pour son tutoriel fluide, son rythme bien pensé et son accessibilité, tout en proposant une vraie profondeur tactique. La direction artistique en pixel-art est à la fois charmante et gothique, et la bande-son originale contribue à créer une ambiance étrange mais jamais sinistre. L’univers regorge de petites trouvailles : lieux secrets, artefacts cachés, familiers à apprivoiser et récits mystérieux qui enrichissent la rejouabilité.

À la manière des meilleurs roguelites, chaque tentative permet d’emporter de nouveaux ingrédients et recettes à sa base, ouvrant la voie à des stratégies de plus en plus complexes. La progression est gratifiante, et l’univers, bien que peuplé de créatures affamées, parvient à rester accueillant et rempli d’humour.

Avec une démo déjà plébiscitée par les joueurs sur Steam (96 % d’évaluations “très positives”) et Itch.io (note de 4,9), Hungry Horrors attire l’attention bien au-delà du cercle des initiés. Pour Jerzy Pilch, cofondateur du studio, cette reconnaissance est un immense encouragement : “Nous sommes un tout petit studio autofinancé, deux personnes qui mettent tout leur temps dans ce projet. Ce prix est un vrai signal qu’on est peut-être sur la bonne voie.”