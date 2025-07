Crazy Goat Games a levé le voile sur son prochain projet : Tamer Town, un jeu hybride mêlant gestion de ville et collection de créatures dans un monde coloré et vivant. Le titre est officiellement prévu pour le premier trimestre 2027 sur Nintendo Switch 2.

Présenté comme une fusion entre Pokémon et SimCity, Tamer Town propose une expérience unique où les Mokitons, de petites créatures élémentaires, ne se contentent pas de combattre : ils vivent, travaillent, explorent, construisent et évoluent à vos côtés. Le but n’est pas seulement d’être un bon dresseur, mais aussi un excellent bâtisseur.

Dans Tamer Town, chaque Mokiton possède une personnalité, des affinités élémentaires et des voies d’évolution propres. Entraînez-les, nourrissez-les, affectez-les à des postes de travail en ville, ou faites-les participer à des expéditions pour découvrir de nouvelles ressources et régions. La gestion fine de leur humeur et de leur environnement sera cruciale : un Mokiton heureux travaille plus efficacement, se bat mieux, et contribue activement à la croissance de la ville. À l’inverse, s’il est négligé, attendez-vous à ce qu’il sème un peu de chaos.

Au cœur du gameplay, vous développerez votre ville en construisant des maisons, des bâtiments fonctionnels, des arènes d’entraînement et des décorations adaptées aux éléments dominants de chaque Mokiton. L’ambiance est résolument cozy, mais avec une dose de stratégie : affecter les bonnes créatures aux bons rôles peut faire toute la différence dans la production, la défense ou la conquête de nouveaux territoires.

Le jeu met aussi l’accent sur la compétition entre villes, avec le grand tournoi Township Tournament Cup. Il vous faudra former une équipe cohérente de Mokitons pour affronter les meilleures cités rivales. Vous pourrez même personnaliser votre arène, affiner vos stratégies et choisir entre combats manuels ou automatiques dirigés par les meilleurs dresseurs de votre ville.

L’exploration n’est pas en reste : Tamer Town vous invite à débloquer de nouveaux biomes, remplir des missions secondaires, rencontrer d’autres dresseurs et découvrir des Mokitons rares. Certains événements spéciaux apparaîtront de façon aléatoire dans votre ville, apportant des récompenses uniques ou des défis tactiques à surmonter.

Enfin, la réputation de votre ville influencera directement l’arrivée de nouveaux résidents et la qualité des Mokitons qui souhaitent s’y installer. Un système économique complet vous permettra de vendre vos ressources, investir dans des améliorations et transformer votre village en capitale incontournable du dressage.