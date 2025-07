Nintendo a annoncé l’arrivée de Drag x Drive: Global Jam, un événement démo exclusif permettant aux joueurs Nintendo Switch 2 de tester Drag x Drive en avant-première avant sa sortie officielle le 14 août 2025. Réservé aux abonnés Nintendo Switch Online, cet événement multijoueur sera accessible sur des créneaux précis les 9 et 10 août, avec la possibilité de télécharger le logiciel dès le 1er août via l’eShop.

Drag x Drive est un jeu de sport en 3 contre 3 exclusif à la Switch 2, combinant gameplay compétitif et utilisation originale des Joy-Con 2 en mode souris, offrant une prise en main inédite pour les amateurs de jeux de sport en ligne. Ce titre, vendu au prix de 19,99 € sur l’eShop, mise sur la vitesse, la coordination et des mécaniques de glisse et de dash pour dynamiser les matchs.

Avant son lancement, Nintendo propose aux joueurs de plonger dans l’action avec ce week-end de sessions de jeu en ligne gratuites. Les participants pourront d’abord s’exercer grâce à un tutoriel détaillé, puis se lancer dans des matchs multijoueurs effrénés. Il sera aussi possible de jouer avec ses amis.

Voici les trois créneaux pendant lesquels les serveurs de la démo seront ouverts :

Samedi 9 août de 12h00 à 16h00

Dimanche 10 août de 2h00 à 6h00

Dimanche 10 août de 18h00 à 22h00

Le contenu proposé pendant la Global Jam inclura une partie du tutoriel, des matchs compétitifs 3v3, et potentiellement une mise à l’épreuve des capacités en ligne du jeu. Il s’agira aussi, pour Nintendo, d’un test technique grandeur nature de ses infrastructures serveurs à quelques jours du lancement.

Cette démo permettra donc aux curieux de tester gratuitement les bases de Drag x Drive, et aux plus impatients de prendre une longueur d’avance sur les commandes et les mécaniques avant la sortie officielle. Avec son style nerveux, ses contrôles atypiques et son orientation multijoueur, Drag x Drive vise à s’imposer comme une nouvelle référence du sport arcade en ligne sur Switch 2.