À peine Metroid Prime 4: Beyond officiellement enfin annoncé pour 2025, que les premières rumeurs concernant sa suite directe commencent à circuler. Selon Reece “Kiwi Talkz” Reilly, un leaker actif dans la sphère Nintendo et en contact avec plusieurs développeurs de Retro Studios grâce à ses interviews, le studio texan travaillerait déjà en coulisses sur Metroid Prime 5. L’intention serait de prolonger l’élan créatif et technologique acquis durant le développement de Prime 4, avant de passer à une toute nouvelle licence pour éviter la fatigue liée à la franchise.

Dans une série de messages publiés sur X (anciennement Twitter), Reilly affirme que Retro est peu susceptible de revenir sur la licence Donkey Kong Country, malgré les spéculations autour d’un éventuel retour à la 2D. Selon lui, le contexte particulier qui avait permis la création de Donkey Kong Country Returns et Tropical Freeze n’est plus d’actualité. Aujourd’hui, de nombreuses équipes internes chez Nintendo peuvent produire un jeu 2D Donkey Kong, mais Retro reste le seul studio capable de livrer une expérience Metroid Prime à ce niveau de qualité.

« Je ne dis pas que Retro va devenir exclusivement un studio Metroid Prime, mais il est très probable qu’ils enchaînent avec Prime 5, puis passent à autre chose. On est dans une nouvelle ère de Retro Studios, et une nouvelle ère de Nintendo », écrit-il. Il souligne également que Tropical Freeze reste, à ses yeux, l’un des meilleurs jeux de plateforme 2D jamais réalisés, mais que le studio a changé de direction.

En parallèle, une autre source — le leaker espagnol NashWeedle, connu pour des informations fluctuantes mais parfois justes — affirme que Metroid Prime 5 est déjà en développement parallèle à Prime 4, et que sa sortie serait prévue pour 2027 sur Switch 2. Il fait un parallèle historique avec le développement simultané de Metroid Prime 2: Echoes et Metroid Prime 3: Corruption, qui ont respectivement vu le jour sur GameCube (2004) et Wii (2007), avec des mécaniques de gameplay adaptées aux capacités de chaque console.

Selon cet informateur, Metroid Prime 5 tirerait parti des nouvelles fonctionnalités hardwarede la Switch 2, notamment un éventuel « mode souris » avec les Joy-Con 2, bien que cela reste à ce stade pure spéculation.

À prendre avec précaution, donc. Mais si ces informations se confirment, cela indiquerait que Nintendo et Retro Studios envisagent Metroid Prime comme une série pilier de la Switch 2 — avec une vision à long terme, potentiellement comparable à celle de Zelda: Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Quoi qu’il en soit, les fans de Samus peuvent s’attendre à rester dans les étoiles encore un bon moment.