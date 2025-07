SEGA a confirmé que Sonic Racing: CrossWorlds sera non seulement jouable sur Nintendo Switch 2 dès la fin d’année, mais bénéficiera également d’une véritable édition physique contenant l’intégralité du jeu sur cartouche, sans recours à une Game-Key Card. Une information rassurante pour les collectionneurs et les amateurs de support physique, d’autant plus que la cartouche embarquera 64 Go de données, un format rare qui montre l’ambition du projet.

Dates et éditions

La version numérique de Sonic Racing: CrossWorlds sur Switch 2 sera lancée durant les fêtes de fin d’année 2025, tandis que la version physique arrivera début 2026. Deux éditions seront proposées :

Édition Standard : 69,99 $ / 64,99 £

: 69,99 $ / 64,99 £ Édition Digital Deluxe : 89,99 $ / 79,99 £

Mise à niveau Switch vers Switch 2

Bonne nouvelle pour les joueurs ayant commencé l’aventure sur Switch ou Switch OLED : un pack de mise à niveau payant à 10 $ sera disponible. Ce dernier permettra non seulement de jouer à la version Switch 2, mais aussi de transférer sa progression et son contenu (véhicules, gadgets, déblocages, etc.) vers la nouvelle console. L’initiative s’aligne sur la volonté de SEGA de faciliter la transition pour les fans déjà engagés dans le jeu.

Cross-play et personnalisation

La version Switch 2 inclura également le cross-play avec les autres plateformes, garantissant une recherche de parties fluide et active quelle que soit la machine. Côté contenu, le jeu promet une personnalisation poussée avec plus de 40 véhicules, 70 gadgets et plus de 100 pièces et décorations, soit des milliers de combinaisons possibles pour créer le bolide idéal, adapté à chaque style de jeu.

Un nouveau trailer diffusé par SEGA met en avant ce système de customisation, qui permet de combiner librement personnages, véhicules, gadgets et éléments cosmétiques.

Pas d’édition collector par Limited Run

SEGA a également précisé qu’aucune édition collector de Sonic Racing: CrossWorlds ne sera proposée pour la Switch 2 via Limited Run Games, contrairement à d’autres titres récents.

En résumé