Le jeu d’aventure coopératif Survival Kids est disponible sur Nintendo Switch 2 avec une remise de lancement de -20 %. Et bonne nouvelle pour les groupes d’amis ou les familles : grâce à la fonction GameShare exclusive à la console, vous pouvez jouer jusqu’à trois en local avec un seul exemplaire du jeu via une mise à jour.

Dans Survival Kids, vous incarnez un groupe d’enfants propulsés dans une aventure aussi inattendue que périlleuse. Tout commence dans un vieux grenier poussiéreux, où une carte mystérieuse vous entraîne vers un archipel perché sur le dos de gigantesques Tortolines. Une tempête vous frappe en pleine mer et vous voilà naufragés, isolés, sans repères… mais pas sans ressources.

Seul ou en coopération (jusqu’à 4 joueurs en ligne ou 2 en local), votre objectif est clair : explorer, survivre et trouver le moyen de rentrer chez vous. Chaque joueur peut contribuer : certains iront récolter des matériaux, d’autres construiront un abri ou prépareront des repas avec ce qui a été pêché. L’entraide est la clé pour dompter la nature sauvage des îles, activer les mystérieuses Pierres d’Harmonie, et débloquer le passage vers votre monde d’origine.

Conçu pour le jeu en équipe, Survival Kids mise sur un gameplay accessible, notamment via un système d’artisanat simplifié qui rend la gestion des ressources claire et intuitive. Finis les menus complexes : vous récoltez, vous fabriquez, vous survivez — ensemble.

Visuellement, le jeu charme par ses graphismes colorés façon cartoon, une interface fluide, et une bande-son rythmée qui rend chaque session légère et agréable. C’est une aventure parfaite pour tous les âges, que l’on soit en quête d’un jeu familial ou d’une expérience coopérative relaxante entre amis.

Pensé pour la Nintendo Switch 2, Survival Kids exploite les atouts de la console : connexion fluide en ligne, partage simplifié via GameShare, et sessions multijoueur sans friction. Avec sa prise en main rapide, ses décors enchanteurs et sa philosophie basée sur l’entraide plutôt que la compétition, c’est le jeu idéal pour se lancer dans la survie… avec le sourire.