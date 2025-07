Patapon est un jeu sorti à l’origine sur PSP en 2008 et imaginé par Hiroyuki Kotani. Suite à son succès, un deuxième opus verra le jour l’année suivante, en 2009. Patapon 1+2 Replay est donc une compilation remasterisée des deux premiers volets de cette série culte, l’occasion rêvée de découvrir (ou redécouvrir) un concept unique mêlant rythme, stratégie et narration tribale. Pour les néophytes, c’est une plongée dans un univers à part, où chaque ordre militaire se donne au son du tambour. Si vous n’avez jamais entendu parler de cette série, c’est le moment idéal pour découvrir un ovni vidéoludique qui n’a rien perdu de sa magie.

Il était une bergère

Dans Patapon, vous incarnez le Tout-Puissant, une divinité longtemps silencieuse qui revient guider son peuple oublié : les Patapons. Jadis une tribu prospère et puissante, ils ont été chassés de leur terre par les Zigotons, un peuple rival. Désormais dispersés et affaiblis, les Patapons rêvent de retrouver leur gloire passée et d’atteindre Earthend, un lieu mythique où se trouverait un objet sacré capable de réaliser tous leurs désirs. Sous le commandement rythmique de vos tambours, les Patapons se lancent dans une grande croisade à travers des terres hostiles, affrontant monstres, ennemis et dieux anciens. Leur foi en vous est inébranlable, et chaque victoire les rapproche un peu plus de leur destinée.

Dans Patapon 2, les Patapons poursuivent leur quête vers Earthend, après avoir vaincu les Zigotons. Mais leur voyage prend une tournure inattendue : leur navire est attaqué par une mystérieuse entité céleste, les forçant à s’échouer sur une île inconnue. Là, ils découvrent un nouveau peuple hostile, les Karmens, et une ancienne prophétie annonçant l’arrivée d’un être mythique : le Héros. Toujours guidés par le Tout-Puissant — vous — les Patapons doivent cette fois réveiller un Héros Patapon, une entité unique capable de changer de classe et de mener les troupes avec des pouvoirs spéciaux. Ensemble, vous devrez rallier les tribus dispersées, affronter des créatures mythiques et percer les secrets de cette nouvelle terre pour poursuivre la quête vers Earthend, assistés par de nouvelles factions. L’aventure prend une dimension plus stratégique et mystique, tout en conservant le charme rythmique et tribal du premier opus.

La guerre en cadence

Patapon ne ressemble à rien de ce que vous avez pu jouer. Ici, pas de boutons d’action classiques : vous dirigez une armée de petites créatures tribales en tapant des séquences rythmiques de quatre temps, sur des tambours sacrés. Chaque combinaison (comme « Pata Pata Pata Pon » ou “Pon Pon Pata Pon” par exemple) correspond à un ordre : avancer, attaquer, défendre… Vous apprendrez de nouveaux ordres en progressant dans l’aventure, ce qui viendra enrichir le gameplay mais aussi les chants. Le tout repose sur votre capacité à suivre le tempo, un peu comme dans un jeu de musique, mais avec une dimension tactique. Il est important de laisser vos Patapons chanter après chaque mesure, en réponse à vos tambours, et de ne pas les interrompre. Cette mécanique de jeu, à la fois simple et exigeante, crée une connexion presque organique entre le joueur et son armée, une sorte de danse stratégique où chaque mission devient une performance musicale. Si vous parvenez à garder le rythme, vous ferez grimper une jauge de combo, et lorsque vous enchaînez parfaitement les combos, vos troupes entrent en « Fever Mode », déchaînant leur puissance. Les chants tribaux deviennent alors plus frénétiques et la musique gagne en intensité, tant que vous conservez la cadence. En même temps, les unités attaquent avec plus de force et se défendent plus efficacement. Le “Fever Mode” vous permet également de créer des miracles pour votre peuple. Ceux-ci pourront vous aider à faire tomber la pluie ou changer la direction du vent, ce qui s’avérera utile dans des situations prédéfinies. Pour créer un miracle, vous devrez lancer un rythme bien précis qui déclenchera une transition où vos Patapons vous indiqueront quels tambours frapper, avec un rythme imposé. Vous devrez donc les écouter et répéter après eux la bonne séquence de touches pour que le miracle puisse avoir lieu.

Quelques missions vous mettront face à des créatures imposantes, identifiables à des boss. Ces derniers, plus coriaces que vos rivaux, requièrent une bonne stratégie pour éviter à votre armée de se faire décimer. Chaque boss dispose d’animations et de patterns très clairs qui vous permettent d’identifier quel ordre donner, s’il vous faut continuer d’attaquer, vous protéger ou même de fuir pour éviter un carnage dans vos rangs. A défaut de stratégie, avoir un équipement suffisamment élevé permet de n’en faire qu’une bouchée, si toutefois vous parvenez à garder le rythme. En infligeant beaucoup de dégâts grâce au “Fever Mode”, il vous est possible d’étourdir un boss pendant qu’il prépare son attaque, afin de l’annuler. Mais gare à vous si votre assaut n’est pas suffisamment efficace, sans quoi c’est votre armée qui en paiera les frais. Une fois vaincus, les boss se renforcent et peuvent être affrontés à nouveau, utile pour obtenir des matériaux plus rares.

Préparation en fanfare

Au-delà de son gameplay musical, Patapon propose une bonne structure de jeu sur ses aspects de stratégie et de gestion. Entre chaque mission, le joueur retourne au village Patapon, un hub central où il peut recruter de nouvelles unités, forger des armes, récolter des ressources ou encore participer à des mini-jeux. Ce village évolue dans le second opus, avec l’apparition de nouvelles structures comme le Totem du Héros, qui permet de personnaliser et faire progresser ce personnage central. L’armée se compose de plusieurs types d’unités, chacune ayant ses propres forces et faiblesses. Dans le premier jeu, nous découvrons les Tatepons, soldats de mêlée, les Yaripons, lanciers à distance, et les Yumipons, archers. D’autres unités spécialisées, comme les Kibapons, de puissants cavaliers, viendront rejoindre vos rangs en progressant dans l’aventure et offrir d’autres types de stratégies pour votre armée. Le second épisode enrichit cette formule avec des classes élites, déblocables en faisant évoluer vos unités de bases jusqu’à un certain stade. En complément, le Patapon Héros, introduit dans cette suite, ajoute une couche tactique supplémentaire grâce à ses capacités spéciales et sa polyvalence. Le contenu du second opus est également un peu plus fourni que le premier, que ce soit dans les options disponibles au hub ou dans la gestion de vos unités. Vous aurez la possibilité de faire évoluer vos unités, de leur faire gagner des niveaux et les renforcer, ou bien de les spécialiser vers une résistance particulière en fonction de vos besoins. En parallèle, les différents niveaux parcourus offrent une plus grande variété de thèmes musicaux pour accompagner les chants de vos Patapons.

L’équipement joue également un rôle crucial. Chaque Patapon peut être armé d’objets, obtenus lors des missions ou fabriqués à partir de matériaux collectés sur le terrain. Ces équipements influencent non seulement les statistiques des unités, mais aussi leurs effets élémentaires, comme le feu, la glace ou le poison. Une option bien pensée permet d’optimiser automatiquement l’équipement de chaque unité, ce qui fait économiser un temps précieux. Le système d’évolution introduit dans le second opus permet de créer plus aisément des Patapons rares ou élémentaires, renforçant la dimension de personnalisation et de stratégie à long terme. C’est également lors de la gestion de la composition de votre armée qu’il vous est possible de choisir un miracle avec lequel partir en croisade.

Néanmoins, le premier titre souffre de son âge et se montre avare en conseils pour vous aider à progresser efficacement. Certains niveaux de la carte ne peuvent être traversés que grâce à un miracle précis et l’obtention de ce dernier est sujette à interprétation et à beaucoup de recherches. Le bon goût de la difficulté à l’ancienne qui plaira aux puristes. Et pour les autres, la magie d’Internet nous permet de trouver très facilement conseils et astuces sans trop avoir à chercher, surtout quand le titre est sorti il y a quelques années et a connu une version Remastered en 2017. C’est en se tournant vers le second titre que les améliorations de gameplay et de confort seront les plus marquées puisque le jeu a su corriger déjà à l’époque quelques éléments un peu trop rigides. Les deux titres se terminent relativement rapidement, comptez un peu plus d’une dizaine d’heures sur chaque pour atteindre la fin sans faire de détours.

Chanter les louanges

Visuellement, Patapon adopte une esthétique en 2D très stylisée, faite de silhouettes noires animées sur des décors colorés et dynamiques. Ce contraste fort donne au jeu une bonne lisibilité et une identité visuelle immédiatement reconnaissable. Chaque unité, chaque boss, chaque décor est conçu avec une simplicité graphique qui cache une grande richesse d’animation et de personnalité. Les Patapons eux-mêmes, avec leurs yeux expressifs et leurs casques variés, dégagent un charme irrésistible. La version remastérisée sur Switch sublime cette direction artistique sans la trahir : les contours sont plus nets, les couleurs plus vives, et l’interface a été légèrement modernisée pour s’adapter aux écrans modernes. Le style visuel, à la fois naïf et symbolique, évoque presque un théâtre d’ombres interactif, et reste aujourd’hui encore aussi audacieux qu’intemporel. Le seul élément que nous pourrions pointer du doigt est lié aux graphismes des totems tambours qui présentent encore les symboles graphiques des touches de la PSP, avec rond, carré, croix et triangle. Il s’agit uniquement de pinailler sur le portage car cela n’impacte nullement le gameplay puisque les touches de la Switch sont bien matérialisées et identifiées.

La musique, quant à elle, est bien plus qu’un simple accompagnement. Elle est le moteur même de l’expérience. Les chants des Patapons, les percussions tribales et les effets sonores réagissent en temps réel aux actions du joueur, créant une boucle audio-visuelle immersive. Chaque mission s’apparente à un rituel sonore, où le lien entre le rythme et la réussite se manifeste de manière presque physique. Lorsque les commandes sont exécutées avec précision, la musique gagne en intensité, les voix des Patapons s’élèvent, et le jeu plonge dans une véritable transe ludique, caractéristique de son identité unique. La musique reste en tête sans que nous ne parvenions réellement à la détester, ce qui en fait une réussite inéluctable.