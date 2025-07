La rumeur enfle autour du prochain Nintendo Direct, attendu d’ici la fin du mois de juillet, et certaines sources évoquent une annonce majeure : un nouvel opus de Animal Crossing pour la Nintendo Switch 2. Rien d’officiel pour l’instant, mais plusieurs insiders bien connus de la sphère Nintendo suggèrent que cette révélation pourrait être la « surprise finale » du direct estival.

Bien que Pokémon Legends: Z-A soit prévu pour cet automne, et que Metroid Prime 4: Beyond s’annonce pour une sortie en 2025, de nombreux joueurs s’interrogent sur l’absence de nouvelles concernant les franchises Mario ou Zelda. Une suite de Super Mario Odyssey était longtemps pressentie, mais le développement de Donkey Kong Bananza – confié à l’équipe de Mario Odyssey – aurait en réalité occupé ces ressources ces dernières années. Résultat : pas de Mario en 3D à court terme, du moins selon les bruits de couloir.

Dans ce contexte, une nouvelle entrée dans la série Animal Crossing pourrait s’imposer comme le prochain grand projet first-party. Selon BeatEmUps, un YouTuber populaire qui affirme avoir eu vent du Direct avant même NateTheHate (un insider reconnu), le Direct de juillet pourrait se conclure sur une première bande-annonce d’un Animal Crossing inédit pensé pour la Switch 2. Il précise que l’information provient de sources qu’il juge fiables, sans pour autant pouvoir garantir sa véracité.

L’éventualité d’un simple portage de New Horizons pour la nouvelle console n’est pas à exclure, mais les attentes se tournent davantage vers un véritable nouveau jeu. En parallèle, d’autres annonces sont évoquées pour ce Direct, comme l’arrivée de nouveaux jeux GameCube via Switch Online, une date de sortie pour Metroid Prime 4, ou encore des portages de titres tiers comme Witcher 3 et Death Stranding: Director’s Cut.

