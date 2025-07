2025 marque le 45e anniversaire de Pac-Man, icône du jeu vidéo mondialement reconnue, et pour l’occasion, Bandai Namco a décidé de prendre tout le monde à contre-pied avec un projet aussi inattendu qu’audacieux. Annoncé lors des Game Awards dans une bande-annonce qui a plus laissé perplexe qu’enthousiasmé, Shadow Labyrinth est la suite directe de l’épisode PAC-MAN: Circle, issu de la série animée Secret Level diffusée sur Amazon Prime. Et autant le dire d’emblée : ce metroidvania sombre et tordu n’a pas peur de casser les codes, quitte à déranger.

Bandai Namco sort des sentiers battus

Ce projet, chapeauté directement par Bandai Namco, est un exemple rare où un éditeur majeur se permet une réinvention radicale d’une de ses mascottes les plus emblématiques. Après avoir surpris avec le court-métrage d’animation horrifique PAC-MAN: Circle, Bandai pousse le délire plus loin avec un jeu qui en reprend les fondations visuelles et narratives tout en les transposant dans un univers vidéoludique riche, complexe et résolument sombre.

Shadow Labyrinth prend place après les événements de PAC-MAN: Circle. Le joueur incarne Swordsman No. 8, un ancien soldat invoqué par PUCK, l’orbe jaune énigmatique déjà présente dans le court-métrage. Le duo évolue dans un monde de science-fiction désolé, ravagé par la guerre, peuplé de créatures hostiles, de vestiges technologiques et de références inquiétantes à d’autres franchises Namco. L’histoire, volontairement obscure, distille son lore à travers des dialogues rares, des éléments environnementaux et des rencontres avec quelques PNJ. Les amateurs de narration claire seront peut-être déroutés, mais ceux qui aiment lire entre les lignes auront de quoi se passionner.

Le mot qui revient le plus souvent quant on vous a précédemment parler du gameplay de Shadow Labyrinth, c’est « tight ». Et pour cause : que ce soit en exploration ou en combat, le titre propose une expérience extrêmement nerveuse, précise et gratifiante. On retrouve les fondamentaux du genre metroidvania : double saut, dash, pouvoirs à débloquer pour ouvrir de nouvelles zones, secrets cachés et backtracking. Mais ici, l’exécution est particulièrement rigoureuse. Le feeling rappelle des titres exigeants comme Hollow Knight (notamment son White Palace) ou encore Prince of Persia: The Lost Crown.

Parmi les mécaniques notables, on retrouve un grappin permettant à la fois des déplacements aériens dynamiques et des attaques contextuelles, une forme mecha GAIA – déclenchée via les deux sticks – qui offre un court moment de puissance destructrice, ainsi que la possibilité d’utiliser PUCK pour naviguer sur des rails inspirés de l’univers Pac-Man, où il dévore des « Ora » servant de monnaie. Enfin, un mode Mini-PUCK transforme occasionnellement le gameplay en phases de puzzle/plateforme à la Megaman, ajoutant une touche de variété bienvenue.

Les combats sont à la fois lisibles et impitoyables. Le système de défense alterne entre parade et bouclier, et il est crucial d’apprendre à jongler entre les deux. Les affrontements contre les font office de véritables tests de compétences, poussant le joueur dans ses retranchements.

Un level design exigeant et labyrinthique

Shadow Labyrinth porte décidément bien son nom : c’est probablement l’un des metroidvania les plus labyrinthiques de mémoire récente. Le monde est divisé en zones interconnectées qui propose une myriade de chemins. Chaque zone propose un triptyque d’épreuves – plateformes, énigmes et combats – à aborder dans l’ordre souhaité. Si cette structure fonctionne bien dans les premières heures, elle devient répétitive et on ressent beaucoup le manque de variété. Cela dit, le jeu encourage fortement l’exploration non linéaire, la prise de notes et la mémoire spatiale, récompensant le joueur attentif par de nouveaux pouvoirs, raccourcis ou secrets.

Shadow Labyrinth n’est pas juste un jeu Pac-Man horrifique : c’est un véritable musée dégénéré de la culture Namco. Les références sont omniprésentes, mais toujours détournées avec une touche sinistre. On pense notamment aux fantômes de Pac-Man revisités comme des entités démoniaques, à une séquence hilarante où l’on affronte une version GWARisée de Dig Dug (qu’il faut gonfler avec le grappin jusqu’à explosion), ou encore à des clins d’œil à Bosconian, Splatterhouse et d’autres licences obscures du catalogue Namco. L’ensemble baigne dans une esthétique cyber-horrifique, où chaque environnement raconte une histoire de ruine, de guerre et de manipulation.

Une direction artistique qui fait mouche

Graphiquement, Shadow Labyrinth évoque Ender Lilies ou Ender Magnolia, mais transposé dans un univers SF. Les animations sont fluides, les effets de lumière maîtrisés, et les arrière-plans renforcent le worldbuilding. L’ambiance visuelle, parfois presque organique, donne une vraie personnalité au jeu. La variété des environnements reste encore à confirmer, mais les premiers niveaux montrent déjà une direction artistique ambitieuse et cohérente.

Côté sonore, le jeu prend aussi des risques. Alors qu’on s’attendait à du rock ou de l’électro industriel, l’écran titre nous accueille avec un jazz suave et feutré, rappelant un instant les Yakuza. Ce choix inattendu donne le ton : Shadow Labyrinth ne cherche pas à être prévisible. Les musiques en jeu oscillent entre tension dramatique et ambiance pesante, tandis que les effets sonores — notamment ceux de transformation de PUCK ou des explosions grotesques — appuient la dimension horrifique et surréaliste du titre.

La maniabilité demande un temps d’adaptation, notamment pour le grappin et les sauts millimétrés. Mais une fois les mécaniques assimilées, le jeu devient un terrain de jeu fluide et technique, idéal pour les amateurs de speedrun et de défis. La transformation en rail Pac-Man offre également des moments plus calmes, presque contemplatifs, avant de repartir dans l’action pure.

Même si le jeu sort sur Nintendo Switch et Switch 2, notre test a été fait sur Switch 2 mais avec le jeu en mode « Switch 1 ». L’upgrade est gratuit le jour de la sortie, mais pas encore disponible avant. Si le jeu est déjà très fluide avant ce patch Switch 2, il bénéficiera d’une résolution 4K à 60 images par seconde lorsqu’il sera joué en mode docké sur Nintendo Switch 2.