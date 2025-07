Les ventes de la Switch 2 ont chuté cette semaine à 71 885 unités, un recul marqué par rapport aux 128 643 unités de la semaine précédente. Si cette baisse aurait pu paraître comme un simple creux dans l’attente de nouvelles sorties, elle s’explique surtout par un facteur bien concret : la pénurie de consoles dans les points de vente. Plusieurs revendeurs japonais ont signalé être en rupture de stock, confirmant que la demande reste très forte, mais que l’offre ne suit pas.

Ce ralentissement n’inquiète donc pas vraiment à ce stade. La sortie imminente de Donkey Kong Bananza, attendue pour ce jeudi, pourrait relancer fortement les ventes, à condition que les stocks soient réapprovisionnés à temps.

En parallèle, la composition du top 10 des ventes de jeux soulève d’autres questions. Malgré la bonne tenue de Mario Kart World sur Switch 2, toujours en tête avec 65 853 exemplaires vendus, les autres titres développés pour la nouvelle console peinent à faire leur place. Seuls deux jeux Switch 2 apparaissent cette semaine dans le classement : Mario Kart World en première position, et Tamagotchi Plaza: Nintendo Switch 2 Edition en neuvième place avec 4 095 ventes. Le reste du top est largement occupé par des jeux Nintendo Switch “classique”, dont certains affichent pourtant plusieurs années au compteur.

Ce déséquilibre met en lumière un autre point : la Switch 2 manque encore de profondeur dans son catalogue. Au-delà des titres de lancement, peu de nouveautés sont venues enrichir son offre ces dernières semaines. Du côté des éditeurs tiers, l’investissement reste timide : la majorité des sorties sont encore cross-gen, voire limitées à la Switch d’origine.

Malgré cela, la Switch 2 reste la console la plus vendue au Japon cette semaine, loin devant la PS5 (7 262 unités) et la Xbox Series (247 unités au total). La Switch classique, elle, continue son lent déclin avec 13 411 ventes cumulées, un chiffre toutefois respectable au vu de sa longévité.

Top Software

01./01. [NS2] Mario Kart World # <RCE> (Nintendo) {2025.06.05} (¥9.073) – 65.853 / 1.365.072 (-42%)

02./02. [NSW] Tamagotchi Plaza <ETC> (Bandai Namco Entertainment) {2025.06.26} (¥5.400) – 13.736 / 140.198 (-43%)

03./00. [NSW] Patapon 1 + 2 Replay <Patapon \ Patapon 2> <SLG> (Bandai Namco Entertainment) {2025.07.10} (¥3.600) – 8.871 / NEW

04./04. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 6.944 / 6.373.204 (-7%)

05./07. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 5.824 / 8.166.316 (-2%)

06./05. [NSW] Super Mario Party: Jamboree <ETC> (Nintendo) {2024.10.17} (¥6.480) – 5.478 / 1.343.780 (-13%)

07./08. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 5.022 / 3.933.889 (-8%)

08./03. [PS5] Death Stranding 2: On the Beach <ACT> (Sony Interactive Entertainment) {2025.06.26} (¥8.164) – 4.162 / 87.597 (-64%)

09./06. [NS2] Tamagotchi Plaza: Nintendo Switch 2 Edition <ETC> (Bandai Namco Entertainment) {2025.06.26} (¥6.300) – 4.095 / 36.695 (-34%)

10./09. [NSW] Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time <RPG> (Level 5) {2025.05.22} (¥6.980) – 3.583 / 144.758 (-30%)

Top Hardware