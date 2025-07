Afin de fêter les 4 ans du jeu, Latios fera son entrée en jeu (accompagné plus tard de Latias). Tout deux disponibles sur le serveur test, il nous est possible de vous décrire les attaques du Pokémon Eon.

Latios commence la partie avec deux sorts : Choc Mental et Météores

Choc Mental est une attaque qui inflige des dégâts et applique un effet de ralentissement sur l’ennemi. L’attaque a un cooldown de 8 secondes et évolue au niveau 7 en Lumi-Eclat ou Lévikinésie (au choix).

Lévikinésie dispose d’un cooldown de 7,6 secondes. L’attaque inflige des dégâts sur la direction désignée, tout en infligeant un effet de ralentissement. Si un Pokémon adverse est touché par l’attaque, il est possible de relancer l’attaque pour infliger des dégâts psychiques. Si un second Pokémon est touché par la seconde Lévikinésie, les deux Pokémon sont attirés l’un vers l’autre et sont stun s’ils se touchent. Si la seconde Lévikinésie touche le même Pokémon, celui-ci est stun.

Lumi-Eclat dispose d’un cooldown de 6,7 secondes. L’attaque se déroule en deux temps. D’abord, une zone est désignée au sol. En relançant l’attaque, une boule de lumière frappe la zone et marque les Pokémon touchés. Latios et Latias infligent des dégâts supplémentaires au Pokémon marqué.

Le deuxième sort en early game est Météores. L’attaque a un cooldown de 6 secondes et inflige des dégâts, sans effets supplémentaires. Météores évolue au niveau 7 en Draco-Météor ou Dracochoc, au choix.

Draco-Météor dispose d’un cooldown de 6,2 secondes. L’apprentissage de cette attaque permet à Latios d’accumuler du pouvoir Eon lorsqu’il bats des Pokémon sauvages. Comme dans la série de jeu principal, le lanceur invoque plusieurs météores pour anéantir l’adversaire. Chaque fois que Latios touche un adversaire, il accumule du pouvoir Eon. Au plus il en a, au plus il invoque de méteores et au plus il fait de dégâts.

Dracochoc dispose d’un cooldown de 5,7 secondes. Tout comme pour Draco-Météor, l’apprentissage de cette attaque permet à Latios d’accumuler du pouvoir Eon lorsqu’il bats des Pokémon sauvages. Dracochoc permet de dash vers une direction et d’avoir la prochaine attaque de base boostée. L’attaque boostée donne du pouvoir Eon si elle touche un Pokémon adverse. Au plus Latios a du Pouvoir Eon, au plus l’attaque inflige de dégâts.

Le Unite Move de Latios s’obtient au niveau 9. Il consiste à viser l’adversaire puis à charger l’attaque avant d’envoyer un « laser ». Les cooldowns des attaques de Latios sont reset et réduits pendant un petit temps. Si le Unite Move est utilisé en même temps que celui de Latias, il produit une explosion pouvant toucher plusieurs Pokémon donc.