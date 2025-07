Red Hook Studios annonce que la mise à jour Steadfast Steward pour Darkest Dungeon II est désormais disponible !

Cette mise à jour contient de nombreuses améliorations de qualité de vie et est le fruit de deux mois d’étroite collaboration entre l’équipe de Red Hook et la communauté de Darkest Dungeon. Les joueurs pourront profiter de plusieurs refontes de héros, d’une interface utilisateur et d’une boîte à outils améliorées, de nouveaux paramètres de combat et de vitesse de conduite, ainsi que d’autres changements divers.

En mai, Red Hook Studios a célébré le deuxième anniversaire de la sortie 1.0 de Darkest Dungeon II. Cette année, l’équipe a lancé le jeu sur Mac et consoles, ajouté le support des mods, introduit le tout nouveau mode de jeu Kingdoms et lancé le DLC Inhuman Bondage. Le jeu continuera de recevoir de nouveaux contenus et fonctionnalités, dont le très attendu troisième module Kingdoms, ainsi que des refontes complètes des héros.