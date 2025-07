Arc System Works Europe a le plaisir d’annoncer que le tant attendu jeu de combat 2D HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT est disponible dès aujourd’hui sur PlayStation®5, Steam® et Nintendo Switch™ au prix 59,99 € ! Les joueurs peuvent désormais obtenir les éditions numérique et physique du jeu. Créez votre équipe de personnages et prenez part à des combats en 3 contre 3 ! Visez le sommet avec votre équipe de hunters unique !

L’édition physique pour PS5 et Nintendo Switch comprend le contenu suivant : l’Édition Standard et l’Édition Limitée.

Contenu de l’édition limitée