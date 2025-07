Pour cette semaine sur nos sélections des promotions de l’eShop, nous avons énormément de « classiques », des jeux reconnus qui s’affichent à des prix intéressants. L’idéal pour profiter de ce mois de juillet, en espérant que vous trouviez votre bonheur dans nos propositions !

Rune Factory 4 Special

4,49€ au lieu de 29,99€

On commence avec le classique de Marvelous. Rune Factory 4 Special est disponible sur l’eShop à 4,49€ au lieu de 29,99€ (c’est vraiment un prix bas) ! La promotion est valable jusqu’au 27 juillet.

Vous aimez pêcher ? Vous aimez vous cultiver votre jardin ? Vous aimez vous battre et les RPG ? N’hésitez pas, avec un contenu dantesque, Rune Factory 4 Special réussira à vous captiver pendant des dizaines et dizaines d’heure ! Notre testeuse lui avait mis la note de 7,4 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

DREDGE

12,49€ au lieu de 24,99€

DREDGE est actuellement sur l’eShop à 12,49€ au lieu de 24,99€ jusqu’au 10 août !

Vous voulez découvrir l’un des jeux de l’année 2023 ? Une pépite indépendante primée et récompensée un peu partout dans le monde ? N’hésitez pas ! DREDGE est un jeu de pêche lovecraftien dans lequel nous allons explorer des poissons dans un univers très étrange et rempli de surprise. Véritable coup de cœur pour nous, nous lui avions mis la note de 7,4 sur 10 !

Vous pouvez lire notre test ici.

Borderlands Legendary Collection

9,99€ au lieu de 49,99€

Souvent en promotion, Borderlands Legendary Collection est disponible sur l’eShop à 9,99€ au lieu de 49,99€ jusqu’au 3 août.

Borderlands Legendary Collection est une compilation de trois références du FPS. Le jeu est aussi bien en docké qu’en portable et permet de découvrir plusieurs pépites à un prix vraiment minime ! C’est l’occasion parfaite de se faire la main avant la sortie du quatrième opus sur Nintendo Switch 2. Nous avions noté cette collection à 8,8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

DROS

2,99€ au lieu de 24,99€

Vous cherchez un bon jeu à un mini-prix ? DROS est disponible sur l’eShop à 2,99€ au lieu de 24,99€ jusqu’au 28 juillet.

DROS est un jeu d’action aventure puzzle réussi, qui possède de belles qualités comme son gameplay, accessible à souhait, ses énigmes bien réfléchies, et son histoire simple mais réussie. Malgré des graphismes parfois décevants, nous avons une belle expérience notée 7,2 sur 10 dans nos colonnes.

Vous pouvez lire notre test ici.

No More Heroes

4,99€ au lieu de 19,99€

Nous terminons avec No More Heroes ! Le jeu est en promotion sur l’eShop à 4,99€ au lieu de 19,99€ jusqu’au 27 juillet.

Arrivé en 2020 sur Nintendo Switch, No More Heroes est le premier opus de cette licence délirante d’action-aventure sorti originellement sur Wii ! Le portage est réussi et offre ce superbe titre à la Nintendo Switch dans les meilleures conditions possibles. Notre testeur lui avait mis la note de 8 sur 10 à sa sortie.

Vous pouvez lire notre test ici.