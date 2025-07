Level-5 a annoncé aujourd’hui un changement de date pour Inazuma Eleven: Victory Road. Initialement prévu pour le 22 août 2025, le jeu sortira désormais le 14 novembre 2025. Un accès anticipé sera proposé à partir du 11 novembre 2025.

La raison de ce report est simple : le contenu du jeu s’est avéré plus riche que prévu. Cela a entraîné des délais supplémentaires pour l’enregistrement des voix et les traductions multilingues. L’équipe a donc pris la décision de s’accorder un peu plus de temps afin d’assurer un niveau de qualité optimal pour le lancement.

Level-5 s’excuse pour ce retard et remercie les joueurs pour leur patience et leur compréhension.