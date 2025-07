Le 21 juillet 2025 marquera le quatrième anniversaire de Pokémon UNITE, et The Pokémon Company profite de cette étape pour remercier les millions de joueuses et joueurs à travers le monde. Depuis son lancement en 2021, le jeu a été téléchargé plus de 200 millions de fois, un chiffre qui inclut également la version chinoise lancée en novembre dernier.

Un anniversaire riche en nouveautés

Pour célébrer l’événement, de nombreux contenus spéciaux seront proposés dans le cadre de festivités en jeu. Parmi les annonces majeures : Latios et Latias rejoindront bientôt le casting, tandis que Gyarados sera offert gratuitement via une licence Unite.

Mais cette célébration est aussi l’occasion pour les développeurs de dévoiler plusieurs changements et nouveautés prévus dans les mois à venir.

Méga-Évolutions : la suite arrive

Alors que Pokémon Legends: Z-A mettra en avant la Méga-Évolution à sa sortie le 16 octobre 2025, Pokémon UNITE poursuivra également dans cette direction. Après l’introduction de Méga-Mewtwo X et Y, d’autres Pokémon capables de Méga-Évoluer recevront bientôt leurs propres licences Unite. Ces ajouts offriront de nouvelles approches stratégiques lors des combats, en permettant des évolutions temporaires mais puissantes.

Plus d’informations seront partagées ultérieurement.

Changement de boss dans les Ruines Célestes de Theia

Le boss Rayquaza, qui apparaissait après huit minutes dans la carte des Ruines Célestes de Theia, sera remplacé par Groudon. Vaincre Groudon octroiera à toute l’équipe gagnante une augmentation significative de l’attaque et de la vitesse de marquage de points.

Autre particularité stratégique : si un joueur met KO un adversaire bénéficiant du bonus de Groudon, l’effet sera transféré au vainqueur. Cela ouvre la porte à des retournements de situation de dernière minute.

Des ajustements sont également prévus concernant l’apparition des Pokémon sauvages et la disposition de l’herbe haute, dans le but de mieux équilibrer les chemins haut et bas de la carte et de favoriser la diversité des styles de jeu.

Un rythme accéléré pour les nouveaux Pokémon

L’équipe annonce vouloir accélérer le rythme des ajouts de Pokémon jouables. De septembre à décembre 2025, ce sont deux nouvelles licences Unite par mois qui sont prévues, incluant plusieurs Méga-Évolutions. Les développeurs promettent de continuer à enrichir la sélection de Pokémon jouables tout au long de 2026. Enfin, le message se termine par une note de gratitude à l’attention de la communauté, avec la promesse de continuer à écouter les retours des joueurs afin d’améliorer l’équilibre et la richesse stratégique des batailles.

Avec un anniversaire placé sous le signe du contenu, des ajustements et de la stratégie, Pokémon UNITE confirme son ambition de rester l’un des piliers du jeu compétitif en ligne sur mobile et Switch.

