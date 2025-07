Bonne nouvelle pour les amateurs de hardware premium : 8BitDo et Game Outlet Europe viennent d’annoncer l’arrivée imminente du Pro 3 Bluetooth Gamepad sur le marché européen. Ce nouveau modèle, pensé pour les joueurs exigeants, sera expédié à partir du 13 août 2025, et s’annonce comme une alternative de choix pour jouer sur Nintendo Switch, Switch 2, PC, Steam Deck, appareils Apple et Android.

Avec son design emblématique inspiré des manettes rétro, le Pro 3 ne se contente pas de flatter la nostalgie : il propose des fonctionnalités haut de gamme dignes des meilleurs pads professionnels. On y retrouve notamment trois profils personnalisables, une compatibilité étendue, et des composants interchangeables aimantés pour adapter la manette à votre style de jeu.

Côté technique, le Pro 3 embarque des sticks TMR (Tunnelling Magnetoresistance) pour une précision accrue et une meilleure durabilité, ainsi que des gâchettes à effet Hall pour un contrôle optimal. Le retour tactile a également été affiné, offrant une sensation à la fois fluide et réactive sur les boutons, gâchettes et croix directionnelle.

La manette est livrée avec un dock de recharge intégré, garantissant un appairage instantané dès que vous la retirez du socle. Elle peut aussi être entièrement configurée via le logiciel 8BitDo Ultimate Software V2, qui permet de remapper les boutons, ajuster la sensibilité des sticks et des gâchettes, modifier les vibrations, ou encore créer des macros complexes.

Disponible en trois coloris – Purple, Grey et G Classic – le 8BitDo Pro 3 sera proposé au prix conseillé de 69,99 € / £59.99. Un produit qui vise clairement les joueurs qui veulent une expérience complète, modulable et hautement réactive, que ce soit sur console ou sur mobile.