Asphalt fête cette année ses 20 ans d’existence, et Gameloft ne fait pas les choses à moitié pour célébrer l’événement. Avec la mise à jour « 20th Anniversary », Asphalt Legends Unite entame une saison pleine de nostalgie, de vitesse et de contenu inédit. Au programme : retour aux sources, nouveaux circuits, événements spéciaux, bolides légendaires, collaborations LEGO, refonte du système de personnalisation, et bien plus encore.

Retour aux origines : Asphalt Urban GT ressuscité

Le tout premier Asphalt Urban GT fait son grand retour dans une version jouable directement depuis le site officiel une fois la saison lancée. L’occasion de remonter le temps et redécouvrir les bases de la série dans un clin d’œil rétro savoureux. Finir le jeu pourrait même rapporter des récompenses exclusives.

Un nouveau circuit nostalgique : San Diego Harbor en version remix

Parmi les nouveautés, Gameloft propose une réinterprétation du circuit San Diego Harbor, popularisé dans Asphalt 8. Mais cette fois, des téléporteurs mystérieux propulsent les pilotes à travers le temps et l’espace, avec des détours inattendus par le L.A. River ou encore les rues du Caire.

20 voitures classiques à l’honneur

Une saison anniversaire ne serait rien sans bolides mythiques. Vingt voitures emblématiques de la saga sont réunies dans un événement Spotlight géant, avec des récompenses à la clé et des décorations spéciales disponibles via le nouveau Spotlight Pass.

LEGO Technic toujours à fond

Deux nouvelles voitures LEGO Technic rejoignent le garage : la Lamborghini Revuelto et la Ferrari FXX K. Une saison dédiée suivra, mettant en vedette tous les modèles LEGO Technic déjà sortis. Les amateurs de briques et de vitesse seront comblés.

De nouveaux véhicules à collectionner

Parmi les nouveaux modèles disponibles :

Citroën DS Survolt

Mosler Super GT

Pagani Zonda Cinque

Ferrari F12 Berlinetta (exclusivité Legend Pass)

(exclusivité Legend Pass) Arash Imperium

Mercedes-Benz Silver Lightning

LEGO Technic Lamborghini Revuelto

LEGO Technic Ferrari FXX K

Les événements à ne pas manquer

20th Anniversary Spotlight (24/7 – 20/8) : 20 voitures mythiques à piloter.

: 20 voitures mythiques à piloter. Drive Syndicate 12 (28/7 – 25/8) : nouvelle intrigue avec l’Arash Imperium en tête d’affiche.

: nouvelle intrigue avec l’Arash Imperium en tête d’affiche. Aston Martin V12 Vantage GP (29/7 – 14/8) : retour du Grand Prix avec ce modèle prestigieux.

: retour du Grand Prix avec ce modèle prestigieux. Lamborghini SC 18 Special Hunt (12/8 – 28/8) : chasse exclusive à ne pas rater.

Événements limités supplémentaires

De nombreux événements bonus sont également prévus, allant de la célébration de la Journée de l’amitié à des défis LEGO Technic, sans oublier des courses thématiques comme « India Summer », « The Beautiful Game » ou « Summer Sports ».

Drive Syndicate 12 : la saga continue

La saga Drive Syndicate se poursuit avec une des sélections de voitures les plus puissantes à ce jour. L’expérience de domination urbaine est portée à un nouveau niveau avec l’arrivée de véhicules d’exception comme l’Arash Imperium ou la Koenigsegg Jesko Absolut.

Nouveau système de personnalisation

Les joueurs pourront désormais débloquer des éléments de personnalisation grâce aux Style Tokens, obtenus via le gameplay normal. Cette liberté accrue permettra d’obtenir les cosmétiques que l’on souhaite, sans devoir remplir des objectifs contraignants.

Ultimate Pass : plus de contenu premium

Un nouveau palier de récompenses premium fait son apparition avec l’Ultimate Pass, offrant :

30 plans de la Pagani Zonda Cinque

15 paliers de Legend Pass

5 plans Wildcard pour chaque classe

15 packs de cartes saisonnières

20 millions de crédits, 10 000 tokens, 5 000 XP VIP

Bonus de 100 % sur les gains RP et TC

Des améliorations dans le multijoueur

Gameloft prépare un dernier baroud d’honneur pour la World Series avec une cinquième manche et un bonus round avant la remise à zéro. Les filtres de voitures sont supprimés, et les performances seront jugées à l’ancienne. Le mode Green Streak est également ajusté pour rendre le gain de nitro plus équilibré selon le classement.

Des changements bienvenus dans la boutique

La boutique profite de deux améliorations majeures : les packs multiples, qui regroupent les offres liées à un même véhicule, et un nouveau système de recherche par voiture pour retrouver rapidement les bons deals.

Avec sa mise à jour anniversaire, Asphalt Legends Unite offre un condensé d’histoire, de nouveauté et de générosité. Entre bolides cultes, surprises LEGO, remakes de circuits et systèmes repensés, Gameloft gâte sa communauté pour ces 20 ans. Et ce n’est que le début des festivités. Attachez vos ceintures, l’été va être très rapide.