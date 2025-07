Le chaos sacré débarque bientôt sur Nintendo Switch 2. GodsTV, le projet fou du studio indépendant Melbot, a financé sa campagne Kickstarter avec succès et prépare désormais sa sortie pour 2026 sur PC et consoles, dont la Switch 2. Inspiré par les classiques d’arcade des années 90 comme Smash TV, ce jeu mêle humour corrosif, action frénétique et satire du culte de la célébrité.

Dans GodsTV, vous n’incarnez pas simplement un combattant, mais une star prête à tout pour attirer l’attention des Dieux. Dans un univers gouverné par des entités cosmiques obsédées par la notoriété, la seule chose qui compte, c’est la hype. Chaque session est un show télévisé en direct où la moindre action est scrutée, jugée… et sponsorisée.

Le gameplay propose des combats nerveux façon twin-stick shooter, avec des vagues d’ennemis, des boss absurdes, des power-ups à la pelle et une mécanique centrale : la FAME. Plus vous êtes spectaculaire, plus vous débloquez d’armes, de pouvoirs et d’objets sponsorisés. Votre personnage monte en puissance à mesure qu’il devient une icône… ou qu’il meurt en direct, pour mieux revenir sur scène grâce au contrat qui vous lie aux Dieux.

Le jeu propose quatre “Contenders” jouables, chacun avec son style de combat, son histoire et son lot de punchlines. Ces aspirants à la gloire doivent vivre ensemble en coulisses, comme dans une télé-réalité sous acide, entre alliances, romances et rivalités absurdes. C’est le mélange improbable entre The Binding of Isaac, Scott Pilgrim, et FIFA The Journey, porté par une narration complètement barrée.

Le multijoueur est aussi de la partie avec un mode coop à deux en local, pensé comme une compétition déguisée. Vous coopérez… mais à la fin, seul l’un d’entre vous recevra les éloges des Dieux et la récompense suprême. Chaque partie se termine dans des événements télévisés déjantés : destruction massive, épreuves absurdes, combats truqués — tout est permis dans cette satire où l’audience est reine.

Les Dieux eux-mêmes sont des entités lovecraftiennes à la solde du capitalisme. Ils incarnent la “Capitalypse”, une apocalypse médiatique où chaque âme est une cible publicitaire. À mesure que vous gagnez en célébrité, vous signez des contrats divins qui modifient votre gameplay : nouvelles armes, compétences inédites, transformations visuelles, choix moraux douteux… vendre votre âme n’a jamais été aussi fun.

GodsTV est annoncé sur Nintendo Switch 2 en 2026, avec compatibilité solo et coop locale. Grâce à son succès sur Kickstarter, le projet a atteint ses objectifs et bien plus encore, promettant des contenus supplémentaires, des doublages professionnels et des événements communautaires à venir.