Il se pourrait bien que Nintendo travaille en coulisses sur un nouveau jeu de rôle tactique (SRPG) destiné exclusivement à la Nintendo Switch 2. L’information ne provient pas d’un communiqué officiel, mais d’un détail repéré sur le profil LinkedIn de Taksehi Maruyama, un artiste spécialisé en modélisation 3D actuellement en contrat avec Nintendo.

Sur son profil, Maruyama mentionne être impliqué dans un “SRPG sequel” prévu pour la dernière console de la firme de Kyoto. Aucun titre ni élément narratif n’est précisé, mais ce simple indice a suffi à relancer les spéculations parmi les fans — notamment autour de l’incontournable série Fire Emblem.

Il faut dire que dès qu’il est question d’un jeu de stratégie signé Nintendo, la franchise Fire Emblem s’impose d’elle-même. Avec son mélange de batailles au tour par tour, de gestion d’unités et de récits entrecroisés, la série a su s’imposer comme l’un des piliers du genre sur consoles. Son dernier épisode majeur, Fire Emblem Engage, est sorti début 2023 sur Switch et a connu un joli succès critique et commercial. L’arrivée d’un successeur sur Switch 2 serait donc aussi logique qu’attendue.

Le contrat de Maruyama sur ce mystérieux projet aurait duré environ quatre mois, jusqu’en avril 2025. On ignore à quel stade de développement se trouve le jeu, ni s’il s’agit d’une production Nintendo interne ou d’une collaboration avec un studio externe. Il faut également garder à l’esprit qu’il pourrait s’agir d’un autre projet SRPG, comme un nouvel épisode d’Advance Wars, ou même d’une toute nouvelle licence.

Quoi qu’il en soit, la mention d’un SRPG sequel en développement exclusif à la Switch 2 est suffisante pour faire monter la pression d’un cran auprès des fans du genre. Et si Nintendo reste silencieux pour l’instant, cette fuite montre qu’un projet de grande envergure se prépare en coulisse — potentiellement l’un des gros coups stratégiques à venir sur la console.

