Le prochain jeu de Moon Studios, No Rest for the Wicked, pourrait bien arriver sur Nintendo Switch 2. C’est en tout cas ce que laisse entendre Thomas Mahler, PDG et directeur créatif du studio, sans pour autant en faire une annonce officielle.

Développé par les créateurs de Ori and the Blind Forest et Ori and the Will of the Wisps, No Rest for the Wicked est un action-RPG sombre, dans la veine de Diablo, actuellement en accès anticipé sur Steam. Depuis sa présentation, les fans s’interrogent sur les plateformes ciblées pour la version finale. Une récente déclaration de Mahler sur le réseau social X (anciennement Twitter) relance les spéculations : selon lui, le jeu pourrait ne sortir que sur PlayStation 5 et « potentiellement Switch 2 ».

Cette remarque intervient après la controverse suscitée par l’absence potentielle du jeu sur Xbox, pourtant la première plateforme d’accueil de la série Ori. Moon Studios, qui avait jusque-là travaillé en étroite collaboration avec Microsoft, semble désormais réévaluer ses priorités pour les versions console.

Wild news today as No Rest for the Wicked might skip the Xbox, that just depends on what seems to make sense for the Platform… PS5 and Nintendo Switch 2 confirmed, I wonder if this is more just Xbox becoming a PC at this point or whatnot. What do you all think? pic.twitter.com/bkNTPuWBPP — Ginger Prime ✝️ (@delmontyb) July 21, 2025

Il est important de noter que rien n’a encore été confirmé concernant une version Switch 2. Le studio semble encore en pleine réflexion, et aucune date de sortie n’a été fixée pour la version finale hors accès anticipé. Cependant, l’évocation répétée de la Switch 2 par le CEO de Moon Studios, même avec prudence, suggère que Nintendo fait clairement partie des options envisagées.