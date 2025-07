Si vous cherchez le jeu qui va transformer votre salon en terrain de cris, de rires et de coordination approximative, Pico Park 2 sur Nintendo Switch 2, avec son tout nouveau mode Mouse Stage, pourrait bien être votre coup de cœur inattendu de l’année.

Déjà réputé pour son concept coopératif délirant, Pico Park 2 pousse encore plus loin la formule avec une série de niveaux conçus spécifiquement pour tirer parti du mode souris des Joy-Con 2. Ce système transforme littéralement votre manette en catapulte vivante : en maintenant la gâchette R et en tirant le Joy-Con vers l’arrière, vous visez l’angle et la puissance de votre saut… puis vous relâchez, et votre petit personnage fuse dans les airs comme un projectile. Une mécanique aussi simple que géniale, qui évoque Angry Birds – mais avec de la gravité en plus, et des obstacles beaucoup plus vicieux.

Dans le mode Mouse Stage, la seule façon de se déplacer, c’est de se propulser soi-même. Chaque joueur incarne un petit avatar coloré, et tout le gameplay repose sur la coordination pour atteindre des plateformes, activer des boutons synchronisés, bloquer des lasers, ou empiler les uns sur les autres au bon moment. Et comme chaque joueur n’a droit qu’à ses propres trajectoires erratiques, les situations absurdes sont fréquentes… et hilarantes.

La magie opère vraiment en multijoueur local. Lors d’une session de test au BitSummit, le jeu a réuni quatre joueurs ne parlant pas tous la même langue – dont deux uniquement japonais – mais la coopération a fonctionné à merveille. Il n’y avait pas besoin de mots : juste des gestes, des rires, des ratés spectaculaires et des réussites bruyamment célébrées. L’une des forces de Pico Park 2 réside précisément là : il rend la communication non verbale ludique et organique.

Ce mode inédit donne un second souffle à un jeu déjà culte auprès des fans de coop locale. Pour el moment, nous n’avons pas de date pour la sortie de cette mise à jour qui semble prévue pour être gratuite.