Alors qu’Ubisoft n’a toujours pas officiellement annoncé la sortie de Assassin’s Creed: Shadows sur Nintendo Switch 2, les indices en ce sens deviennent de plus en plus difficiles à ignorer. Le dernier en date provient directement de la bouche d’Yves Guillemot, PDG d’Ubisoft, lors d’une séance de questions-réponses avec les investisseurs.

Répondant à une interrogation sur l’avenir du jeu, Guillemot a déclaré que « de nouvelles versions [du jeu] arriveront sur d’autres machines ». Sans citer de consoles précises, cette déclaration, ajoutée à plusieurs autres signaux récents, laisse fortement penser que la Switch 2 est l’une des plateformes concernées.

Lors de ce même appel, le directeur financier Frédérick Duguet a également alimenté les spéculations. Il a affirmé que l’exercice fiscal en cours (qui se termine en mars 2026) inclura « quelques autres titres » qui seront « annoncés ultérieurement ». Plus significatif encore : Duguet a mentionné explicitement « un jeu qui sortira sur la Switch 2 ». Si l’on sait déjà que Star Wars: Outlaws est prévu sur cette console, Duguet faisait ici référence à des titres non encore annoncés, ce qui implique au moins un autre jeu important à venir sur la machine de Nintendo.

Et c’est à ce moment qu’Assassin’s Creed: Shadows revient au centre de l’attention. Alors qu’un investisseur posait une question directe sur une éventuelle version Switch 2 du jeu, Duguet a préféré esquiver, répondant : « Nous n’avons pas encore précisé quels autres jeux arriveront sur cette console durant l’année à venir. »

Pourtant, tout semble pointer dans cette direction. Assassin’s Creed: Shadows est actuellement sur PS5, Xbox Series, PC, Mac, ainsi que via GeForce Now et Amazon Luna. Si Guillemot évoque « d’autres machines », il est peu probable qu’il parle de PS4, Xbox One ou du mobile, tant ces plateformes semblent en fin de cycle ou inadaptées au type d’expérience visée. La Switch 2, en revanche, avec sa puissance accrue, paraît être une candidate naturelle.

En outre, un rating PEGI mentionnant Assassin’s Creed: Shadows sur Switch 2 a été repéré il y a quelques mois, même s’il a rapidement été retiré. Une erreur ? Peut-être. Mais mise en perspective avec les récents propos d’Ubisoft, cela ressemble plutôt à une fuite prématurée.

Si Ubisoft garde encore le secret, tout laisse penser qu’une annonce officielle est imminente. La sortie de Assassin’s Creed: Shadows sur Switch 2 s’inscrirait logiquement dans le calendrier de l’année fiscale, et confirmerait une volonté d’élargir la portée de la série à une nouvelle génération de joueurs sur console portable.

La question n’est donc plus vraiment si, mais quand.

source