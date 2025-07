Prévu initialement pour une sortie en 2025, Fate/EXTRA Record vient officiellement d’être reporté au printemps 2026. Ce remake ambitieux du RPG dungeon crawler culte sorti en 2010 sur PSP nécessitera plus de temps de développement que prévu, selon les dernières annonces de Type-Moon.

Développé par Type-Moon Studio BB sous Unreal Engine 4, Fate/EXTRA Record est pensé comme une réinvention complète du titre original, tout en restant fidèle à son ADN narratif et stratégique. Le jeu conserve son cadre unique : un monde virtuel généré par le superordinateur Moon Cell, dans lequel des « Masters » amnésiques s’affrontent pour remporter la Guerre du Saint Graal, épaulés par des Servants — des esprits héroïques issus de la mythologie et de l’histoire.

Le directeur du projet, Kazuya Niinou (connu pour Etrian Odyssey et Dragon Quest Builders), a reconnu avoir sous-estimé la complexité de cette refonte, notamment parce qu’il s’agit de son premier projet entièrement doublé. Néanmoins, il se montre confiant quant à la qualité finale du jeu, indiquant que ce délai permettra à son équipe d’améliorer l’expérience de jeu et la fluidité générale.

Côté gameplay, Fate/EXTRA Record reprend le système de combat à base de prédiction façon pierre-papier-ciseaux du jeu original, mais en le modernisant avec une interface remaniée, de nouvelles animations et une mise en scène plus dynamique. L’exploration de l’Académie Tsukumihara et les interactions avec les autres personnages restent également au cœur de l’expérience, enrichies par des quêtes secondaires et une narration plus fluide.

Le jeu permettra une fois encore de choisir son Servant parmi des figures emblématiques comme Saber (Nero Claudius), Archer (EMIYA) ou Caster (Tamamo no Mae), chacun disposant de son propre style de jeu, de sa personnalité et de son histoire.

Bien que les plateformes précises n’aient pas encore été officiellement dévoilées, Fate/EXTRA Record est prévu sur « plusieurs supports », et les fans espèrent voir le jeu arriver sur consoles nouvelle génération, dont potentiellement la Nintendo Switch 2. Cela reste toutefois à confirmer par Type-Moon.

En effet, ce report inattendu pourrait aussi laisser entrevoir une opportunité intéressante : une éventuelle sortie sur Nintendo Switch 2. Bien que rien n’ait été confirmé pour l’instant, le timing du nouveau calendrier de sortie – fixé au printemps 2026 – coïncide avec la montée en puissance de la nouvelle console de Nintendo. Si Type-Moon envisage effectivement un lancement multiplateforme, intégrer la Switch 2 à la liste permettrait non seulement de toucher un public plus large, mais aussi d’exploiter le potentiel technique accru de la machine pour proposer une expérience fluide et fidèle à la vision du remake.

Deux éditions limitées (Ps5 et Nintendo Switch 1) ont par ailleurs été dévoilées au Japon via la boutique ASOBI Store, bien que leur disponibilité à l’international ne soit pas encore connue.