Coup de tonnerre pour les fans de Pokémon : un nouveau titre mobile encore non annoncé officiellement par The Pokémon Company a été dévoilé prématurément via une fiche publiée sur l’App Store d’Apple. Baptisé Pokémon Friends, ce jeu coloré et familial semble miser sur un univers de puzzles mignons et de peluches à collectionner, dans une formule qui rappelle les succès mobiles comme Pokémon Café ReMix ou Disney Emoji Blitz.

La description révélée nous en dit long sur le contenu de Pokémon Friends : le cœur du gameplay repose sur plus de 1 200 casse-têtes, allant du mini-jeu rapide au véritable défi de réflexion. Chaque puzzle complété permet d’obtenir des pelotes de laine, qui serviront ensuite à confectionner des peluches Pokémon. Ces créations adorables constituent le principal système de progression du jeu.

L’action semble se dérouler dans un lieu baptisé Thinkville, dont les habitants comptent sur les joueurs pour résoudre leurs problèmes… à coups de casse-têtes. Il faudra ainsi « démêler le fil de leurs soucis », selon les termes poétiques de la fiche App Store.

En parallèle, les joueurs pourront décorer leurs « Peluchambres », des pièces personnalisables où trôneront les peluches confectionnées. Papier peint, mobilier, agencement : chaque joueur pourra créer un intérieur unique et chaleureux à son image, renforçant l’aspect cosy et familial du jeu.

Le jeu encourage une routine quotidienne avec un calendrier à tamponner chaque jour et un catalogue à remplir, favorisant une approche casual et récurrente. Pokémon Friends semble clairement s’adresser à toute la famille, en proposant jusqu’à cinq emplacements de sauvegarde par appareil.

Le tout est soutenu par une direction artistique visiblement douce et enfantine, avec des peluches Pokémon au style « chibi » très éloigné des sprites classiques de la série.

Comme précisé sur la fiche, le jeu sera téléchargeable gratuitement, mais inclura des contenus téléchargeables payants et achats facultatifs. Les développeurs mettent en garde : une connexion Internet sera nécessaire, et des frais de transmission de données peuvent s’appliquer. Les joueurs mineurs sont également invités à obtenir l’autorisation d’un adulte pour tout achat in-app.

Le jeu nécessite au moins 3 Go de RAM, ce qui indique une certaine exigence technique pour assurer un fonctionnement fluide, notamment dans les modes les plus poussés.