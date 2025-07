Un nouveau jeu mobile Pokémon gratuit au démarrage, Pokémon Friends, a été annoncé lors du dernier Pokémon Presents. Le jeu propose 1 200 casse-têtes remplis de peluches et est disponible dès maintenant sur iOS et Android. Une version complète payante du jeu est également disponible sur Nintendo Switch pour 9,99 $ USD.

Détendez-vous avec des casse-têtes dans le jeu Pokémon™ Friends ! Résolvez des séries de trois casse-têtes aléatoires pour libérer votre esprit — puis placez la laine obtenue dans le Peluch-O-Matic : une machine spéciale qui crée des peluches Pokémon en jeu ! En essayant de toutes les créer, vous pourrez suivre vos peluches confectionnées dans le catalogue. Vous pouvez également tamponner votre calendrier chaque jour de jeu, puis revenir pratiquer les casse-têtes joués ces jours-là.

Accomplissez des quêtes d’amis et obtenez du mobilier pour décorer vos chambres à peluches

Les habitants de la ville vous demanderont de leur apporter certaines peluches. Terminez ces quêtes d’amis pour offrir à chaque peluche un foyer permanent et augmenter votre niveau d’amitié avec les villageois. Les habitants reconnaissants offriront des récompenses, notamment du mobilier, que vous pourrez utiliser pour décorer vos chambres à peluches en jeu — avec toutes les peluches que vous aimez trop pour les donner !

Ce Pack de base comprend 30 casse-têtes, 70 peluches à fabriquer et les 11 types de laine

Élargissez votre collection de casse-têtes et de peluches grâce aux DLC payants

Si vous aimez agrandir votre catalogue de peluches, vous pouvez acheter des DLC*. Plusieurs options de DLC sont disponibles à l’achat, dont le Pack Puzzle On ! #1 et le Pack Puzzle On ! #2.