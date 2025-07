Ubisoft semble bien décidé à offrir une seconde chance à Star Wars Outlaws grâce à une version optimisée à venir sur Nintendo Switch 2. Lancé en août 2024, le jeu en monde ouvert n’a pas rencontré le succès escompté d’après le PDG d’Ubisoft, Yves Guillemot, notamment à cause de bugs au lancement et d’un contexte peu favorable pour la franchise Star Wars, dont la popularité semblait en déclin après une année marquée par des séries TV mal reçues comme The Acolyte.

Lors d’une récente assemblée générale, Yves Guillemot a reconnu que le jeu « avait encore besoin de polish au moment de sa sortie », ce qui a affecté les ventes initiales malgré des correctifs rapides dans les premières semaines. Il a également pointé du doigt un engouement en berne pour l’univers Star Wars, expliquant que le timing de sortie n’était pas idéal.

Mais tout n’est pas perdu pour autant. Guillemot a annoncé que le studio continue d’améliorer le jeu, et que la version Switch 2 prévue pour le 4 septembre 2025 bénéficiera d’un traitement particulier. « Nous avons énormément travaillé sur la version à venir, et les améliorations ne sont pas encore terminées », a-t-il précisé. Autrement dit, les joueurs Nintendo peuvent s’attendre à une édition enrichie, mieux optimisée, et sans doute plus stable.

Bien que Star Wars Outlaws ait démarré difficilement, cette sortie sur Switch 2 pourrait bien incarner une renaissance pour le titre. Ubisoft espère ainsi transformer ce qui devait être un simple portage en véritable relance, dans un contexte où les performances techniques de la Switch 2 ouvrent de nouvelles opportunités pour les jeux open-world ambitieux. Reste à voir si cette stratégie suffira à raviver la flamme côté joueurs.