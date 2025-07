Mauvaise nouvelle pour les fans de la franchise Terminator et des jeux d’action rétro : Reef Entertainment a annoncé que la sortie de Terminator 2D: NO FATE est repoussée au 31 octobre 2025. Initialement attendu plus tôt dans l’année, ce run and gun 2D à l’ancienne, développé par Bitmap Bureau, vise désormais une sortie simultanée en formats physique et numérique.

L’éditeur justifie ce report par des délais de production plus longs que prévu, notamment en ce qui concerne la coordination et la fabrication des éditions physiques du jeu. Ce délai supplémentaire permettra également aux développeurs de peaufiner les derniers détails du patch day one, afin de garantir à tous les joueurs une expérience optimale dès la sortie.

Reef Entertainment a tenu à remercier les fans pour leur enthousiasme depuis l’annonce du jeu, tout en exprimant sa gratitude pour leur patience face à ce report. La promesse reste inchangée : proposer une adaptation fidèle et exaltante de l’univers culte de Terminator 2: Judgment Day, sous une forme inédite.

Terminator 2D: NO FATE est un jeu d’action à défilement horizontal sous licence officielle, qui permet aux joueurs d’incarner Sarah Connor, le T-800 et John Connor à travers une série de missions haletantes. Le jeu mêle séquences emblématiques du film de James Cameron à des scénarios originaux, avec plusieurs fins possibles selon les choix du joueur.

Les joueurs pourront plonger dans plusieurs modes de jeu, dont Mode Histoire, Mode Arcade, Boss Rush, Mode Infini, Mother of the Future, et Entraînement de niveau. Chaque niveau offre la possibilité d’obtenir un classement basé sur la performance, renforçant l’aspect compétitif inspiré des bornes d’arcade classiques.

Côté direction artistique, Bitmap Bureau livre un hommage pixel-art riche en détails, recréant les moments cultes du film tout en ajoutant de nouveaux affrontements, des boss intenses, et des environnements futuristes tirés de la guerre contre les machines. La bande-son, elle aussi, rend hommage à l’œuvre originale avec des morceaux réarrangés et des compositions inédites inspirées de Terminator 2: Judgment Day.

Trois éditions physiques sont proposées sur Nintendo Switch :

July 22, 2025