Suite à l’annonce de la sortie de Borderlands 4 sur Nintendo Switch 2 le 3 octobre 2025, Randy Pitchford, président de Gearbox, a partagé plusieurs précisions sur cette version très attendue via les réseaux sociaux.

Interrogé sur les performances de la version Switch 2, Pitchford a confirmé que le jeu tournerait en majorité à 30 images par seconde, avec des baisses possibles dans les phases de combats intenses ou lors d’une session multijoueur en mode portable. Un compromis que le studio assume, justifié par la volonté de ne sacrifier aucun contenu et d’assurer la compatibilité cross-play avec les autres plateformes.

« Il était important pour nous de ne rien couper et de permettre le cross-play. Donc non, ce sera principalement autour de 30 FPS, avec quelques baisses dans les moments intenses ou en mode portable lorsqu’on héberge une partie multijoueur. » — Randy Pitchford, Gearbox

Autre sujet qui a fait réagir les fans : le format physique. Alors que beaucoup espéraient une édition complète sur cartouche, Pitchford a confirmé que Borderlands 4 suivrait la tendance des cartes Game-Key, c’est-à-dire des cartes physiques fournissant un code de téléchargement.

Cette décision, déjà adoptée par d’autres éditeurs majeurs comme Square Enix ou Capcom pour leurs titres Switch 2, continue d’alimenter la controverse autour de la disparition progressive du support physique traditionnel.

Enfin, Pitchford a abordé un point qui a frustré une partie de la communauté : les problèmes de performance de Borderlands 3 sur Switch 2 via la rétrocompatibilité. Il reconnaît les lacunes actuelles et indique que Gearbox envisage de s’y atteler à l’avenir, bien que la priorité reste actuellement sur Borderlands 4.

« Borderlands 3 n’a pas été conçu pour Switch 2. Je veux que notre équipe s’en occupe quand on le pourra. On a besoin d’aide et de temps. Borderlands 4 est notre priorité absolue pour l’instant. »

— Randy Pitchford, Gearbox