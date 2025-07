Arc System Works, principalement connu pour la série Guilty Gear mais également à l’origine du récent Another Code: Recollection, s’apprête à lancer un tout nouveau jeu sur Nintendo Switch 2. Intitulé Dear me, I was…, ce titre exclusif sortira dès le 31 juillet 2025 au Japon, au tarif particulièrement abordable de 850 yens, soit moins de 6 dollars ou 5 euros. Il s’agit d’une expérience narrative aussi poétique qu’émotive, portée par une direction artistique unique.

Derrière ce projet, on retrouve des noms bien connus des amateurs de visual novels et d’aventures interactives. Le jeu est en effet réalisé par Maho Taguchi, la directrice de Another Code: Recollection, et bénéficie du style visuel distinctif de Taisuke Kanasaki, célèbre pour son travail sur Hotel Dusk et Another Code. Ensemble, ils proposent une aventure narrative fondée sur la vie d’une femme ordinaire, à travers une esthétique en aquarelle sublimée par la technologie du rotoscoping. Résultat : des visuels vivants et expressifs, capables de transmettre des émotions profondes.

Dear me, I was… invite le joueur à suivre le parcours intime d’une femme, de ses joies à ses peines, au fil d’une vie faite de moments simples mais marquants. Le titre ne promet pas de péripéties spectaculaires, mais plutôt une expérience touchante, centrée sur les liens humains et les souvenirs. Il s’agit d’un jeu contemplatif et émotionnel, dans la veine des grands classiques narratifs de Cing, le défunt studio derrière Hotel Dusk.

Le jeu sera uniquement disponible en téléchargement via l’eShop de la Switch 2, et profitera d’une localisation complète. Pas moins de neuf langues seront proposées dès la sortie : anglais, japonais, coréen, français, allemand, espagnol, italien, chinois traditionnel et simplifié.