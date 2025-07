La Nintendo Switch 2 vient de s’imposer comme la console la plus rapidement vendue de l’histoire des États-Unis. D’après les chiffres publiés par le cabinet Circana, la nouvelle machine de Nintendo s’est écoulée à 1,6 million d’unités au mois de juin 2025, dépassant le précédent record détenu par la PlayStation 4, qui avait atteint 1,1 million d’exemplaires vendus en novembre 2013. Ce lancement historique a non seulement assuré à la Switch 2 la première place du classement matériel en unités et en dollars pour le mois, mais il a également permis à l’ensemble du marché du jeu vidéo de battre plusieurs records.

Les dépenses en matériel ont ainsi bondi de 249 % par rapport à l’année précédente, atteignant 978 millions de dollars, un sommet jamais vu pour un mois de juin aux États-Unis. Le précédent record remontait à juin 2008, avec 608 millions de dollars. Ce pic de dépenses est directement attribué à la forte demande autour de la Switch 2, dont l’approvisionnement massif témoigne de la confiance de Nintendo et de l’efficacité de sa chaîne logistique. Comme le souligne Mat Piscatella, analyste chez Circana, ce volume impressionnant d’unités disponibles dès le lancement indique un lancement maîtrisé, mais ne garantit pas pour autant une réussite à long terme. Historiquement, certains lancements plus modestes ont connu un succès durable (comme la PS2), tandis que des débuts tonitruants ne se sont pas toujours traduits par des ventes à long terme équivalentes.

Du côté des jeux, Mario Kart World, exclusivité majeure de la Switch 2, s’est imposé comme le titre le plus vendu du mois sur les plateformes Nintendo, suivi de Cyberpunk 2077 et de Rune Factory: Guardians of Azuma. Fait marquant : selon les estimations de Circana, 82 % des acheteurs de Switch 2 ont également acquis Mario Kart World, que ce soit individuellement ou via un bundle matériel. Pourtant, ce chiffre est probablement sous-estimé, Nintendo ne partageant pas ses ventes numériques avec Circana. Cela signifie que les données officielles ne reflètent pas l’ampleur réelle du succès commercial de Mario Kart World.

Toujours sur Switch 2, on note la bonne performance de titres comme Street Fighter 6, Hogwarts Legacy, Minecraft, ou encore le remaster de Bravely Default: Flying Fairy, qui se classe neuvième. Les deux opus de Zelda, Tears of the Kingdom et Breath of the Wild, continuent aussi de figurer dans le top 5 des ventes sur les consoles Nintendo.

À l’échelle de toutes les plateformes, Elden Ring: Nightreign conserve la première place des ventes pour le deuxième mois consécutif, devant Death Stranding 2: On the Beach et Mario Kart World. Ce classement global intègre également des poids lourds comme Call of Duty: Black Ops 6, Stellar Blade, Forza Horizon 5, GTA V, et Assassin’s Creed: Shadows. Il est important de noter que certains titres comme Mario Kart World ou Cyberpunk 2077 sont partiellement représentés dans les classements, leurs éditeurs ne fournissant pas systématiquement les données numériques.

Enfin, le marché des accessoires a lui aussi enregistré un record, avec 293 millions de dollars de dépenses en juin, porté notamment par la manette Pro de la Nintendo Switch 2, devenue l’accessoire le plus vendu du mois avec un taux d’attachement de 32 % auprès des nouveaux acheteurs de la console. Entre succès commercial fulgurant, engouement massif pour Mario Kart World, et records battus dans toutes les catégories, le lancement de la Switch 2 marque une étape majeure dans l’histoire du jeu vidéo aux États-Unis.

