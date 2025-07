Dragami Games a officiellement confirmé qu’une version Nintendo Switch 2 de LoveR Kiss: Endless Memories est en cours de développement, en parallèle des versions déjà annoncées sur Nintendo Switch et PC (Steam).

Prévue pour le 27 novembre 2025 au Japon, la version Switch de LoveR Kiss: Endless Memories proposera dès son lancement des textes en anglais, japonais et chinois traditionnel. Aucune date n’a encore été communiquée pour l’édition Switch 2, mais le communiqué de presse la désigne sous l’appellation “Nintendo Switch 2 Edition”, suggérant qu’elle pourrait être disponible sous forme de mise à niveau pour les possesseurs de la version Switch classique. Cette version bénéficiera d’une résolution plus élevée ainsi que de meilleures performances en termes de fluidité.

Dragami Games a profité de cette annonce pour détailler l’édition limitée de la version Switch ainsi que les bonus spécifiques à certains revendeurs, présentés dans la nouvelle vidéo “Yukkuri LoveR”. Une séquence qui a également permis de découvrir l’ensemble des Magical Heroines, en plus de Magical Yumina.

Initialement sorti en 2020, LoveR Kiss fait ici son retour avec une version largement enrichie et optimisée. Endless Memories inclut de nouveaux lieux pour les séances photo, des costumes supplémentaires, une interface utilisateur repensée, ainsi qu’un moteur physique amélioré, pour une expérience globale plus fluide et immersive.

Le nouveau mode “PRO Photo Session” permet quant à lui un accès immédiat à toutes les fonctionnalités liées à la prise de vue : personnages, décors, costumes, poses, filtres d’objectifs, objets décoratifs en arrière-plan, cadres photo et tampons.

Pour l’instant, la version Switch 2 est confirmée uniquement comme une version optimisée avec amélioration graphique et technique, sans plus de détails. On espère que Dragami Games communiquera prochainement davantage d’informations sur cette mouture dédiée à la nouvelle console de Nintendo.