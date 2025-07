Après un succès retentissant, Super Mario Party Jamboree vient étendre sa formule avec une extension exclusive à la Switch 2 : la Jamboree TV, pensée pour tirer parti des nouvelles fonctionnalités de la console. Prolongement direct du jeu de base, cet ajout ne cherche pas à tout réinventer, mais plutôt à enrichir l’expérience existante à travers des modes inédits et quelques expérimentations techniques. Reste à voir si ces nouveaux contenus parviennent à s’imposer comme un ajout indispensable ou s’ils se contentent d’élargir les horizons sans marquer les esprits.

Dès le lancement, trois options s’offrent aux joueurs : le jeu classique, l’expérience Jamboree TV ou l’utilisation de GameShare. Pour ce test, nous avons choisi de concentrer notre attention sur Jamboree TV, qui constitue l’atout majeur de cet opus. Le titre propose une approche plus télévisuelle de l’univers Mario Party, avec un HUB central baptisé Studio depuis lequel il est possible d’accéder à quatre modes de jeu distincts : Bowser Show, Jamboree Express, Mario Party (quelque peu revisité) et Jeu libre. Nous avons d’ailleurs beaucoup apprécié la présence des petites fleurs de Super Mario Bros. Wonder, un peu partout dans tous les modes de jeu, qui apportent des touches d’humour qui font mouche.

Avant même d’entrer dans le Studio, le jeu nous demande de préciser si la session se déroulera en local ou en ligne, un choix qui influencera directement les options disponibles. Si une caméra est branchée à la console, une courte phase de réglages est proposée afin de permettre au jeu de reconnaître les joueurs. Toutefois, il est important de souligner que la caméra n’est pas indispensable pour profiter de la totalité du contenu. La grande majorité des modes reste accessible sans cet accessoire, même si certains en tirent un usage un peu plus poussé. En revanche, pour jouer à trois ou quatre en local, une seconde paire de Joy-Con Switch 2 est requise, ce qui peut représenter une contrainte matérielle non négligeable.

Un spectacle douteux

Le Bowser Show est sans doute le mode le plus original de Jamboree TV, mais aussi le plus polarisant. Il s’agit du seul mode qui exploite réellement la caméra, mais sans vraiment la rendre indispensable. Sans elle, pas de réelle mise en scène ni de jeux basés sur les mouvements, soit une petite partie du contenu qui devient inaccessible. Ce mode est uniquement jouable en local ou entre amis, et propose des mini-jeux exclusifs utilisant la caméra qui seront d’ailleurs absents du mode Jeu libre. Nous avons effectué notre test avec la caméra Plante Piranha et les résultats se sont révélés globalement satisfaisants : la détection fonctionne correctement, le détourage est plutôt propre, surtout compte tenu de la qualité moyenne de cette caméra. Cependant, l’expérience peut rapidement devenir chaotique si l’espace de jeu est restreint. Le jeu préconise d’être à un maximum de 2,5 mètres de la caméra, les joueurs se retrouvent alors facilement agglutinés, ce qui nuit à la fluidité des épreuves. Les mini-jeux employant la caméra exigent quelques efforts physiques, ce qui peut surprendre dans l’approche.

Le déroulement du Bowser Show repose sur un format rapide en trois manches. Au début de la partie, les joueurs doivent choisir si les mini-jeux proposés seront exclusivement avec la caméra ou avec le micro, sans possibilité de les combiner, ce qui est fort dommage. Après deux épreuves, la finale consiste à acclamer Bowser avec le plus d’énergie possible, à la voix et par les gestes. Cette dernière phase est totalement déséquilibrée : il est possible de dominer les deux premiers mini-jeux et de tout perdre si l’équipe adverse se montre plus démonstrative envers Bowser. Bien que les parties ne durent qu’une dizaine de minutes, ce déséquilibre, couplé à l’impossibilité de personnaliser la durée du show ou de mixer les types de mini-jeux, limite la rejouabilité. De plus, les épreuves vocales souffrent d’un défaut majeur : le jeu ne parvient pas à identifier à quelle équipe appartient une voix, ce qui ouvre la porte à un sabotage sans limite.

Wheeeee~!

De son côté, le Jamboree Express propose une expérience plus classique mais tout aussi originale, en utilisant les Joy-Con en mode souris. Ici, vous contrôlez un viseur sur l’écran et devez être rapide et précis dans un parcours chronométré. Ce mode, jouable uniquement en local ou entre amis, nous place à bord d’un grand huit où il faut tirer sur des ennemis pour accumuler des points convertis en secondes. Certains ennemis tombent dès le premier tir, tandis que d’autres disposent d’une barre de vie et nécessitent plusieurs impacts. Il faut également éviter de toucher les Toads qui apparaissent à l’écran, sous peine de pénalité. Lors des descentes ou des chutes, les viseurs disparaissent temporairement, et lever les bras avec les Joy-Con permet de gagner quelques précieuses secondes, dans une imitation amusante des vraies montagnes russes.

Le mode propose cinq niveaux différents, chacun avec son propre environnement thématique et un parcours unique. Chaque niveau est divisé en zones, ponctuées par des mini-jeux à la fin de chaque segment. Il est possible d’y jouer en coopération 2v2 ou en solo chacun pour soi, ce qui offre une belle variété d’approches. Ces mini-jeux sont eux-aussi chronométrés et obtenir un bon score assure de précieuses secondes supplémentaires pour votre parcours. Les contrôles à la souris sont vraiment efficaces et précis, c’est un réel plaisir de ne pas avoir à lutter avec les joy-cons pour obtenir le résultat souhaité, tout est fluide. Sans opposer de difficulté majeure, l’ensemble est dynamique, bien rythmé et constitue un bel ajout dans l’univers Mario Party.

Vous êtes pressé ?

Le mode Mario Party est le seul à permettre de jouer en ligne hors du mode local, ce qui en fait une porte d’entrée idéale pour les parties rapides sans amis à disposition. Il reprend les bases du jeu classique tout en introduisant deux nouveaux sous-modes : Illico Presto et Duo.

Le mode Illico Presto remplace le mode Pro, ce dernier restant accessible depuis le jeu de base. Il est conçu pour des parties courtes et dynamiques car il reprend exactement les mécaniques de la Dernière ligne droite. La partie commence avec 5 tours restants, les gains et pertes des cases bleues et rouges sont doublés, et la présence de deux joueurs sur la même case déclenche un duel. Certains grands plateaux débutent avec deux cases étoile en simultané tandis que les autres plateaux plus petits ont un tirage au sort de deux événements de fin de partie. Chaque joueur débute avec 50 pièces, une étoile et un dé double. Dans ces parties, un seul Jamboree apparaît, à partir du deuxième tour de jeu. Son acquisition devient alors un atout stratégique extrêmement important pour changer la donne. À la fin de la partie, une seule étoile bonus est attribuée et avec le peu de tours de jeu, cela accentue un peu plus le côté aléatoire de son obtention. Sans devenir un incontournable, ce mode retravaille efficacement les bases de Mario Party et offre une nouvelle façon de jouer beaucoup plus concise.

En complément, le mode Duo introduit une autre manière innovante d’aborder les parties, avec une vraie dimension stratégique. Au lieu de ne proposer que de la coopération au sein des mini-jeux, deux équipes vont s’affronter en 2v2 directement sur le plateau. Les pièces, étoiles et objets sont partagés entre les deux membres de l’équipe, qui jouent à tour de rôle. Les joueurs se déplacent sur le plateau comme dans le mode classique mais lorsque les membres d’une même équipe se retrouvent sur la même case, ils gagnent des pièces bonus. A la fin de chaque tour, un mini-jeu se déclenche, généralement en 2v2. Dans certains cas, les mini-jeux se déroulent en chacun pour soi mais les résultats de chaque joueur sont cumulés et comptabilisés pour l’équipe. Dans ce mode, il n’y a pas de Jamboree, ces personnages sont remplacés par le Dé cohésion. Celui-ci permet de rassembler les joueurs au même endroit et de combiner leurs deux dés 10 pour avancer. Tout comme avec un Jamboree, les événements se trouvant en chemin sont doublés et atteindre la case étoile permet d’en obtenir deux d’un coup. Une fois la destination atteinte, le second joueur retourne à sa position initiale. Ce mode introduit également des cases spéciales permettant de téléporter son coéquipier sur sa case, ce qui peut être un avantage ou un inconvénient selon la situation. L’ensemble offre un véritable défi mêlant coopération et compétition, avec un potentiel de sabotage tout de même élevé, y compris au sein d’un même duo, contribuant allégrement à la génération de sel.

Rigidité technique

Le mode Jeu libre permet d’accéder à l’ensemble des mini-jeux, anciens comme nouveaux, à l’exception de ceux nécessitant la caméra. Trois nouveaux mini-jeux exploitent le microphone de la console. Leur précision dans la détection de la voix est globalement satisfaisante, mais ils exigent calme et discipline, deux qualités rarement réunies lors d’une partie de Mario Party, surtout en local avec tous les joueurs réunis sur le canapé. En complément, quatorze nouveaux mini-jeux utilisent le mode souris, avec des résultats très variables. Certains sont bien pensés et amusants, d’autres demandent des manipulations peu ergonomiques, comme tenir le Joy-Con par le dessus ou en tordant son poignet dans des positions inconfortables. La détection des grands mouvements laisse parfois à désirer, avec une réactivité digne d’un Koopa sans carapace. En revanche, les petits gestes sont bien identifiés et retranscrits avec précision. En nous basant sur les annonces de vingt nouveaux mini-jeux ajoutés, un simple calcul nous permet de confirmer que nous avons pu tester les trois mini-jeux utilisant la caméra via le Bowser Show. En prenant du recul sur l’ensemble, la qualité et l’amusement sur chaque mini-jeu semble bien plus inégal que le titre de base, mais ils apportent une touche d’originalité bienvenue qui ne demande qu’à être améliorée.

En ressortant du Studio, nous avons également brièvement poussé l’expérience GameShare pour voir ce que nous proposait Super Mario Party Jamboree en partage local. Bien qu’il soit possible de faire profiter du titre à plusieurs amis, l’expérience reste bien terne. Aucun paramètre, aucune option, vous ne pouvez jouer qu’à Mario Party que sur la toute première carte, le Bois rieur de Méga Wiggler en dix tours, sans possibilité de définir quoi que ce soit d’autre. De plus, les mini-jeux disponibles sont limités ce qui ampute d’une bonne partie du fun. En sachant que GameShare ne fonctionne pour ce titre qu’en portable et en local, autant jouer sur téléviseur avec le titre principal, dans de meilleures conditions et avec beaucoup plus d’options. En parlant de téléviseur, cette version pensée pour la Switch 2 vient apporter quelques améliorations graphiques avec une résolution 1080p en portable et 1440p en docké, sur les écrans compatibles. Bien que les graphismes ne soient pas l’argument clé de la formule Mario Party, c’est appréciable. Pour un passage à la caisse au prix de 20€, si vous possédez déjà le jeu de base, les nouveautés sont bien venues et plus que correctes.