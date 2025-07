Après un portage surprise du premier Grounded sur Nintendo Switch, salué pour sa qualité malgré les contraintes techniques, les fans espèrent désormais voir sa suite arriver sur la Nintendo Switch 2. Alors que Grounded 2 s’apprête à sortir sur d’autres plateformes, l’intérêt grandit autour d’une éventuelle version dédiée à la nouvelle console hybride de Nintendo.

Lors d’un entretien mené par Danny Peña du podcast Gamertag Radio, certains membres de l’équipe de développement ont été interrogés sur cette possibilité. Sans grande surprise, les développeurs sont restés très discrets, affirmant qu’ils ne peuvent pas confirmer ni infirmer l’existence de portages vers d’autres plateformes, y compris la Switch 2. Toutefois, un des membres d’Obsidian a laissé échapper une petite phrase qui n’a pas manqué de faire réagir : “we’ll see what happens” (“on verra bien ce qui se passera”).

S’il ne s’agit en aucun cas d’une annonce officielle, cette réponse sous-entend que l’idée n’est pas totalement écartée, et que les discussions internes sont peut-être en cours chez Obsidian et Xbox Game Studios. Le premier épisode ayant prouvé qu’un portage Switch était possible — bien que techniquement ambitieux —, la puissance accrue de la Switch 2 pourrait permettre à Grounded 2 de voir le jour dans de meilleures conditions sur cette plateforme.