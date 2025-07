Bonne nouvelle pour les fans de RPG tactiques : Trails Beyond the Horizon, le prochain épisode de la célèbre saga Trails, a désormais une date de sortie ferme. L’éditeur NIS America a confirmé que le jeu débarquera le 15 janvier 2026 à la fois sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Un lancement simultané pour les deux consoles qui fait suite à un report récent du jeu initialement prévu pour l’automne 2025.

Cette nouvelle itération marquera un jalon important : il s’agit du 13e jeu de la franchise Trails, et du *troisième épisode de l’arc Calvardien. Elle réunira pour l’occasion trois figures emblématiques issues de différentes époques de la série : Van Arkride (héros de Daybreak), Rean Schwarzer (protagoniste de Cold Steel) et Kevin Graham, membre influent de l’Église Septienne aperçu pour la dernière fois dans Trails to Azure. Ce trio improbable sera entraîné dans une quête à l’échelle continentale, alors que Zemuria s’apprête à franchir une étape cruciale : le lancement de la première mission spatiale humaine.

La version Nintendo Switch 2 du jeu bénéficiera d’un support physique sous forme de Game Key-Card, une nouvelle norme pour la console hybride nouvelle génération de Nintendo. Cette version proposera évidemment des performances techniques supérieures, mais le jeu reste entièrement jouable sur la Switch d’origine.

Côté gameplay, Trails Beyond the Horizon promet une évolution sensible du système de combat traditionnel. Si l’approche tour par tour reste au cœur de l’expérience, Falcom y injecte de nouveaux éléments comme les Shard Commands, le système Awakening, et surtout la Z.O.C., une mécanique capable de figer le temps et de bouleverser l’issue des affrontements. Les joueurs pourront également composer des équipes personnalisées pour explorer le Grim Garten, un donjon inédit centré sur les plans machiavéliques de l’organisation Ouroboros.

Enfin, Trails Beyond the Horizon sera jouable pour la première fois lors du salon PAX West, ce qui devrait offrir aux fans un avant-goût très attendu de cette grande aventure. Avec son casting étendu, son système de combat enrichi, et une intrigue qui promet de résoudre plusieurs arcs narratifs ouverts depuis plus d’une décennie, ce nouvel opus s’annonce comme la pierre angulaire de l’univers Trails.