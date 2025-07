Le vent continue de tourner dans l’industrie du jeu vidéo, et Microsoft semble prêt à franchir une nouvelle étape dans sa stratégie multiplateforme. D’après les informations relayées aujourd’hui par The Game Business, Xbox s’apprêterait à annoncer dans les semaines à venir une vague de portages de jeux à destination de la Nintendo Switch 2 et de la PlayStation 5.

Cette initiative s’inscrit dans une volonté de plus en plus affirmée du constructeur américain d’ouvrir son écosystème à d’autres plateformes que les siennes. Si les titres concernés n’ont pas encore été dévoilés, l’annonce imminente d’une liste de jeux choisis par Microsoft suscite déjà une vive curiosité chez les joueurs comme chez les observateurs de l’industrie.

Ce mouvement n’est pas isolé. En parallèle, Sony s’apprête de son côté à franchir une étape historique : son shooter à succès Helldivers 2, jusqu’alors exclusif à l’écosystème PlayStation (et PC), arrivera sur Xbox dès le mois d’août. Un événement en soi, tant les transferts de licences phares entre concurrents étaient encore impensables il y a quelques années.

Pour Microsoft, ces futurs portages pourraient inclure des titres déjà disponibles sur Xbox Series, mais aussi potentiellement certains projets à venir ou des productions issues du catalogue Bethesda ou Activision Blizzard. Parmi les jeux pressentis par les fans sur les forums et réseaux sociaux, on retrouve souvent Hi-Fi Rush, Pentiment, Sea of Thieves ou encore Grounded, tous déjà portés sur d’autres plateformes depuis février 2024.

L’arrivée de la Nintendo Switch 2, bien plus puissante que sa prédécesseur, ouvre de nouvelles possibilités pour accueillir des titres Xbox sans concessions techniques majeures. De quoi imaginer, à moyen terme, l’arrivée de jeux plus ambitieux sur la machine de Nintendo, jusque-là limitée par ses contraintes matérielles.